Depay geeft signaal af met prachttreffer tijdens doelpuntenfestijn Barça

Woensdag, 20 juli 2022 om 08:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:37

Barcelona heeft dinsdagnacht een eenvoudige 0-6 oefenzege geboekt op het Inter Miami van trainer Phil Neville. Barça, dat zonder Memphis Depay en Frenkie de Jong aan de aftrap begon, keek bij rust al tegen een 0-3 voorsprong aan. Beide Oranje-internationals kwamen na rust binnen de lijnen en het was met name Depay die uitblonk. De aanvaller gaf eerst een fraaie assist om vervolgens op prachtige wijze zelf te scoren.

Kersverse aanwinst Robert Lewandowski keek van de zijlijn toe en zag hoe zijn concurrent Pierre-Emerick Aubameyang de score na een kleine twintig minuten op knappe wijze opende. Na een vlotlopende aanval wist de Gabonese spits doelman Nick Marsman met een subtiele stift te verschalken. Raphinha, een van de grote aankopen van Barça deze zomer, trof vijf minuten later eveneens fraai doel met een volley. Diep in de eerste helft voerden de Catalanen de score verder op via Ansu Fati en ook dit doelpunt mocht er wezen. Vanaf een meter of tien liet hij Marsman met een hard schot kansloos.

Depay en De Jong worden beiden al enige tijd met een vertrek bij Barcelona in verband gebracht. Toch kregen ze na rust de kans om zichzelf te laten zien. Depay vestigde in het tweede bedrijf de aandacht op zich door eerst Gavi met een strakke lage hoekschop te bedienen en vervolgens deelde hij zelf mee in de feestvreugde. Aangespeeld door Jordi Alba stuurde hij zijn directe tegenstander Damion Lowe met de rug naar de goal het bos in om hierna overtuigend binnen te schuiven. Het slotakkoord was twintig minuten voor tijd voor Ousmane Dembélé, die het speeltuig na een individuele actie in de korte hoek schoot.