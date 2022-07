Van Gaal speelde opnieuw rol in transfer: ‘Hij prees de filosofie van de club’

Woensdag, 20 juli 2022 om 06:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:04

Matthijs de Ligt heeft mede op advies van bondscoach Louis van Gaal voor een transfer naar Bayern München gekozen. De 22-jarige centrumverdediger zette dinsdag zijn handtekening onder een contract tot medio 2027 in de Allianz Arena, nadat hij de medische keuring zonder problemen had doorstaan. Bayern betaalt inclusief bonussen naar verluidt tachtig miljoen euro aan Juventus, waar het contract van De Ligt doorliep tot de zomer van 2024. Eerder won ook Steven Bergwijn advies in bij Van Gaal voorafgaand aan zijn transfer naar Ajax.

“Ik heb in de zomer met Louis van Gaal over mijn toekomst gesproken”, zegt De Ligt, tegenover BILD. “Natuurlijk heb ik hem gevraagd naar deze club. Hij had alleen maar goede woorden over voor Bayern München, prees de filosofie en zei tegen mij: ‘Als je naar Bayern gaat, zul je het geweldig vinden’.” Van Gaal was van 2009 tot 2011 hoofdtrainer van der Rekordmeister. De zeventigjarige oefenmeester won onder meer een landstitel met Bayern en bereikte in 2010 ook de Champions League-finale met de Duitse topclub.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor de Ligt was ook de aanwezigheid trainer Julian Nagelsmann bij Bayern een doorslaggevende factor bij zijn transfer. “ "Hij is een trainer die heeft bewezen dat jonge spelers zich bij hem verder kunnen ontwikkelen. Ik zie mezelf nog steeds als jonge speler die zich wil verbeteren”, vertelt de 38-voudig international van Oranje. “De aanvallende speelstijl van Bayern past zeker bij mij en was eigenlijk een van de redenen voor mijn beslissing om naar München te verhuizen.”

De Ligt is de vierde aanwinst van Bayern voor het aankomende seizoen. Trainer Nagelsmann voegde in een eerder stadium Sadio Mané, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui toe aan zijn selectie. De Duitsers hebben deze zomer inclusief De Ligt circa 130 miljoen euro gespendeerd aan nieuwe spelers. De van Juventus afkomstige verdediger is door de transfersom van tachtig miljoen euro de duurste aankoop van Bayern, al moet hij die status wel delen met Lucas Hernández. Voor de veelzijdige Fransman werd in 2019 ook tachtig miljoen euro neergelegd.