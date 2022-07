‘Hoogst onwaarschijnlijk dat Cristiano Ronaldo ooit nog voor Man United speelt’

Dinsdag, 19 juli 2022 om 23:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:53

Cristiano Ronaldo keert niet meer terug in het shirt van Manchester United, zo is de verwachting van Piers Morgan. De gerenommeerde Britse journalist, die een uitstekende relatie onderhoudt met de Portugese superster, is behoorlijk zeker van zijn zaak. "Cristiano Ronaldo is mentaal al niet meer in Manchester", aldus Morgan tegenover talkSPORT.

Ronaldo ontbreekt al de gehele voorbereiding in de selectie van Erik ten Hag. De 37-jarige aanvaller heeft officieel vrijaf vanwege 'persoonlijke problemen', maar Engelse media weten beter: Ronaldo stuurt aan op een vertrek uit Manchester. "Ik heb de afgelopen week heel veel contact gehad over deze kwestie", aldus Morgan, die Ronaldo enkele maanden geleden sprak voor een uitzonderlijk en exclusief interview. De Portugees gaf daarin te kennen het als een grote eer te ervaren om door Morgan bevraagd te worden.

"Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Ronaldo ooit nog voor Manchester United speelt", luidt de conclusie van de journalist annex televisiepresentator. Ronaldo's beslissing heeft niets te maken met de aanwezigheid van Ten Hag, stelt Morgan. "Ronaldo heeft veel respect voor de nieuwe manager. Het punt is: als je in de eindfase van je professionele carrière komt, en je wil blijven meedoen om de grote prijzen, dan moet je een afweging maken: gaat dat lukken als ik bij United blijf? Ik denk dat hij het gevoel heeft dat de clubstructuur van bovenaf niet klopt."

De opties voor Ronaldo, die koste wat kost wil strijden om de winst van de Champions League, lijken momenteel uiterst beperkt. Paris Saint-Germain en Bayern München gaven te kennen geen belangstelling te hebben, terwijl ook Chelsea (na een voorzichtige flirt) inmiddels is afgehaakt. Florentino Pérez sloot het boek voor Ronaldo bij Real Madrid vorig jaar al, toen de routinier een breuk met Juventus forceerde. In Spanje wordt Atlético Madrid nu gelinkt aan de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar, een overgang die gezien zijn verleden uiteraard precair zou zijn.