Bayern is Lewandowski kwijt: ‘De enige club zonder geld koopt alle spelers...’

Dinsdag, 19 juli 2022 om 23:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:33

Barcelona maakt op de officiële website bekend dat Robert Lewandowski vanaf nu in het Azulgrana te bewonderen zal zijn. De Catalanen nemen de 33-jarige centrumspits voor maximaal vijftig miljoen euro over van Bayern München, dat verbaasd is over de gang van zaken. "Het is de enige club zonder geld, maar die koopt wel elke speler die het wil", zegt Julian Nagelsmann tegenover BILD.

"Ik weet niet hoe dat kan", vervolgt de trainer van Bayern. "Het is gek, best wel vreemd." Nagelsmann ziet dat Barcelona bereid is om risico's te nemen met Lewandowski, die een vierjarig contract heeft ondertekend. Dat betekent dat de Poolse goalgetter bijna 38 jaar oud is bij het aflopen van zijn verbintenis. Barça betaalt 45 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen voor de spits, die een (verplichte) ontsnappingsclausule van liefst 500 miljoen euro in zijn contract terugvindt.

De definitieve overeenkomst komt drie dagen nadat Barcelona een principeakkoord met Bayern München onthulde. De selectie van de Spaanse grootmacht is momenteel in de Verenigde Staten voor een voorbereidingstour. Lewandowski arriveerde zondag al in Miami en ontmoette daar zijn nieuwe teamgenoten. De nieuwe spits van Barcelona is probleemloos geslaagd voor zijn medische keuring.

Met de komst van Lewandowski heeft Xavi de gedroomde voorhoede compleet. In de spitspositie zal de Pools international de concurrentiestrijd aangaan met Pierre-Emerick Aubameyang, terwijl ook Martin Braithwaite nog altijd onder contract staat. Verder beschikt de Catalaanse oefenmeester in de voorhoede nog over Memphis Depay, Ousmane Dembélé, Ferran Torres, Ansu Fati, Ez Abde en de onlangs aangetrokken Raphinha.