Ajax sluit deal: behoorlijk kostenplaatje aan terughalen van Brian Brobbey

Dinsdag, 19 juli 2022 om 22:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:56

Ajax gaat in totaal inclusief bonussen meer dan twintig miljoen euro neertellen voor Brian Brobbey, zo meldt de Duitse tak van Sky. De Amsterdammers hebben dinsdag een volledig akkoord gesloten met RB Leipzig over de terugkeer van de twintigjarige centrumspits. De vaste som van zeventien miljoen euro werd onlangs al genoemd door Fabrizio Romano.

Brobbey wordt bij Ajax de directe vervanger van Sébastien Haller, die voor minimaal 31 miljoen euro is verkocht aan Borussia Dortmund. De Amsterdammers maken op aankoopgebied de duurste transferzomer uit de clubhistorie door. Recordaanwinst Steven Bergwijn (31,25 miljoen euro) en Owen Wijndal (10 miljoen euro) zijn al binnen, en ook de komst van Rangers-verdediger Calvin Bassey (22+5 miljoen euro) en FC Porto-aanvaller Francisco Conceição (5 miljoen euro) wordt deze week officieel gemaakt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er staan dus nog drie aanwinsten op de rol in Amsterdam, maar Alfred Schreuder is daarmee nog niet tevreden. "De club is er zeker mee bezig en dat is ook hard nodig", aldus de coach dinsdag tegenover Voetbal International, na afloop van de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg (2-3 winst). "We moeten minimaal drie tot vijf versterkingen krijgen. Het zou mooi zijn om ze hier in Oostenrijk al te verwelkomen. Maar dat is afwachten."

Ajax verkocht met Ryan Gravenberch (voor minimaal 18 miljoen euro naar Bayern München) ook een basisspeler uit de middenlinie, maar de Amsterdammers willen dat gemis in eerste instantie intern opvangen. "Naar aankopen op het middenveld kijken we niet als eerste, als er niets gebeurt", zegt Schreuder. Verwacht wordt dat Kenneth Taylor, die vorige week zijn contract verlengde tot medio 2027, een prominentere rol zou kunnen gaan spelen.