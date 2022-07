Bergwijn en Wijndal laten zich zien tegen Salzburg; Klaiber valt door de mand

Dinsdag, 19 juli 2022 om 20:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:00

Ajax heeft dinsdagavond een doelpuntrijke oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg ternauwernood winnend afgesloten. Owen Wijndal en Steven Bergwijn dienden zich voorzichtig aan als tandem op de linkerflank en versierden samen de penalty waarmee Dusan Tadic de score kon openen. Bergwijn bereidde ook fraai de 1-2 voor van Mohammed Kudus. Kenneth Taylor maakte er na rust via een vlotlopende combinatie 1-3 van. De zege van Ajax werd in gevaar gebracht door een grove fout van invaller Sean Klaiber, die daarmee een aansluitingstreffer van Salzburg inleidde: 2-3 eindstand.

Het meest opmerkelijke aan de startopstelling van Ajax was het ontbreken van Davy Klaassen daarin. De middenvelder moest zijn plek op nummer 10 aanvankelijk afstaan aan Steven Berghuis, maar kwam in de rust in de ploeg voor gelegenheidsspits Kudus. De Kameroener werd in de eerste helft vanaf links geflankeerd door Bergwijn en vanaf de andere kant door Dusan Tadic. Jay Gorter verdedigde het doel, omdat Remko Pasveer nog niet fit genoeg was om te spelen. Laatstgenoemde traint al wel weer mee en zal spoedig minuten gaan maken.

??????????????! ?? Owen Wijndal wordt na een prima actie van Bergwijn neergetikt, Dusan Tadic werkt de pingel tegen de touwen: 1-0 ????#ZiggoSport #RBSAJA pic.twitter.com/IOzoqFIGsy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 19, 2022

De wedstrijd had een klein half uur nodig om te ontbranden, want in de eerste 28 minuten gebeurde nauwelijks iets voor beide doelen. Een steekbal van Bergwijn op Owen Wijndal brak de wedstrijd open. De linksback van Ajax werd in de rug gelopen door Luka Sucic, waarna een penalty volgde. Tadic benutte die feilloos: 0-1. Salzburg opende direct de volle jacht op de gelijkmaker en werd binnen vier minuten drie keer levensgevaarlijk.

Tweemaal kon Wijndal de bijna doorgebroken spits Junior Adamu op het laatste moment afstoppen, maar bij de derde Oostenrijkse aanval op rij kwam de vleugelverdediger van Ajax te laat. Adamu zette laag voor en zag Nicolás Capaldo binnenglijden, ook omdat Perr Schuurs de bal in zijn sliding miste. Ajax kwam vijf minuten voor rust opnieuw aan de leiding via Kudus, die in alle vrijheid kon binnenkoppen na een ragfijne voorzet van Bergwijn: 1-2. De linkerspits had dankzij een dribbel de achterlijn gehaald.

Aii, Sean Klaiber.. ?? De verdediger gaat hard in de fout en gunt Benjamin Sesko de aansluitingstreffer ??#ZiggoSport #RBSAJA pic.twitter.com/fVg2r1AVyF — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 19, 2022

Als vermeld kwam Klaassen in de rust binnen de lijnen. De nummer 10 stond zeven minuten na zijn entree met een handige voetbeweging aan de basis van de 1-3. Berghuis zette de aanval op en Klaassen verlengde de bal vanuit het strafschopgebied knap ineens tot bij Kenneth Taylor, die beheerst afrondde. Ajax bracht Salzburg na 71 minuten zelf terug in de wedstrijd, op moment dat invaller Klaiber zich knullig van de bal liet zetten in de eigen opbouw. Benjamin Sesko kon zo doorlopen en rondde met enig fortuin af: 2-3. Voormalig Ajacied Max Wöber, die in de rust inviel, leek met een lage voorzet in de slotminuten de 3-3 in te leiden, maar de intikker werd afgekeurd wegens buitenspel.