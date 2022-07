Ten Hag buldert vol ongeloof naar eigen speler: ‘What the fuck are you doing?!’

Dinsdag, 19 juli 2022 om 19:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:33

Erik ten Hag heeft zich dinsdagmiddag boos gemaakt om een actie van doelman David De Gea. In de slotfase van de vriendschappelijke wedstrijd tussen Manchester United en Crystal Palace gaf de sluitpost bij een 3-1 voorsprong een lange bal naar voren, terwijl de oefenmeester naar alle waarschijnlijkheid liever had gezien dat het balbezit behouden bleef.

“What the fuck are you doing”, zo bulderde Ten Hag in de 88ste minuut van het oefenduel op Australische bodem. De Gea werd ingespeeld op de rand van het vijfmetergebied, waarna hij, weliswaar onder druk, de bal richting de middellijn schoot. De actie van de keeper werd allerminst gewaardeerd door Ten Hag, daar Crystal Palace in balbezit kwam en op zoek kon gaan naar de aansluitingstreffer. Een nieuw doelpunt incasseerden the Red Devils overigens niet.

Clarito estuvo Erik ten Hag con De Gea: “DAVID… What the f*ck are you doing?”pic.twitter.com/MiMX1n7nct — Daniel Vaca-Pereira ?? (@dvacapereira) July 19, 2022

De wedstrijd tegen Premier League-middenmoter Crystal Palace was een goede test voor de ploeg van Ten Hag en in de eerste helft doorstond het die test met verve. In het tweede bedrijf werden er bij een 3-0 voorsprong zeven nieuwe spelers inbracht, waardoor the Eagles beter in de wedstrijd kwamen. Uiteindelijk eindigde United met tien man na een rode kaart voor Will Fish, maar Palace wist het numerieke overwicht niet uit te buiten: de 3-1 werd over de streep getrokken.

Voor Tyrell Malacia was het een speciale wedstrijd, daar hij zijn officieuze basisdebuut maakte. Donny van de Beek begon vanaf de bank, maar hij was later als invaller waardevol. De middenvelder verzorgde de assist op Marcus Rashford, die van dichtbij de 2-0 aantekende. Op 7 augustus begint het Premier League-seizoen voor Manchester United met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion en daarvoor wordt er nog geoefend tegen Aston Villa, Atlético Madrid en Rayo Vallecano.