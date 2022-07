Van Nistelrooij laat slechts één man staan in wedstrijd om Lichtstad Bokaal

Dinsdag, 19 juli 2022 om 19:17 • Wessel Antes • Laatste update: 19:45

De opstelling van PSV voor de vriendschappelijke wedstrijd tegen FC Eindhoven is bekend. Ten opzichte van het verloren oefenduel met Villarreal (1-2) wijzigt trainer Ruud van Nistelrooij zijn ploeg op maar liefst tien posities. Enkel Ibrahim Sangaré blijft staan in de basiself van de Eindhovenaren. Joël Drommel keert dinsdag terug onder de lat bij PSV. Daarnaast mag onder anderen Marco van Ginkel starten. Om 20.00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion.

Walter Benítez mag vanavond vanaf de bank toekijken hoe Joël Drommel het gaat doen. Op rechtsback begint Shurandy Sambo in de basis ten koste van Ki-Jana Hoever. Centraal achteren krijgen Derrick Luckassen en Dennis Vos de kans, waar tegen Villareal Jordan Teze en Armando Obispo begonnen. Op linksback is Fredrik Oppegard de vervanger van Philipp Max. Centrale verdediger André Ramalho ontbreekt nog steeds bij PSV.

Op het middenveld krijgt Sangare dinsdagavond gezelschap van aanvoerder Van Ginkel en Richard Ledezma. Xavi Simons en Joey Veerman beginnen daardoor vanaf de bank. Voorin speelt PSV met een jeugdige aanval, bestaande uit Johan Bakayoko, Yorbe Vertessen en Ismael Saibari. Noni Madueke, Luuk de Jong en Jeremy Antonisse zijn naar de bank verwezen door Van Nistelrooij.

Het lijkt erop dat de kersverse trainer van PSV tegen Eindhoven zijn tweede keus de kans wil geven. Eindhoven begint vanavond met ex-PSV'er Nigel Bertrams onder de lat. Verder is vooral aanvoerder Mawouna Amevor een bekende naam met veel ervaring in het basiselftal van Rob Penders. Eindhoven huurde deze week Naoufal Bannis van Feyenoord. De talentvolle spits debuteert in de wedstrijdselectie, maar begint nog niet vanaf het eerste fluitsignaal.



Opstelling PSV: Drommel; Sambo, Luckassen, Vos, Oppergard; Sangaré, van Ginkel (C), Ledezma; Bakayoko, Vertessen, Saibari

Opstelling FC Eindhoven: Bertrams; Rego, Amevor, Seedorf; Persyn, De Keersmaecker, Van Doorm, Ongenia; Sanoh, Rottier, Van Rosmalen