Opstelling van Ajax is bekend: Schreuder verrast met reserverol voor Klaassen

Dinsdag, 19 juli 2022 om 17:19 • Guy Habets

De opstelling van Ajax voor de oefenwedstrijd tegen RB Salzburg is bekend. Trainer Alfred Schreuder heeft gekozen voor een sterke formatie, waarin er basisplaatsen zijn weggelegd voor Steven Bergwijn, Dusan Tadic en Owen Wijndal.

De Amsterdammers zullen in de sterkst mogelijke opstelling spelen, al is Davy Klaassen wel bankzitter. Hij ziet dat Mohammed Kudus, Edson Álvarez en Kenneth Taylor op het middenveld spelen. Voorin is er naast Bergwijn en Tadic ook een plekje ingeruimd voor Steven Berghuis. In de achterhoede maken Devyne Rensch, Perr Schuurs, Daley Blind en de al eerder genoemde Wijndal hun opwachting. Jay Gorter staat onder de lat, aangezien Maarten Stekelenburg en Remko Pasveer allebei niet fit zijn.

Ajax speelde eerder in deze voorbereiding in een vergelijkbare opstelling. De 'topspelers' mochten toen in de eerste helft opdraven tegen KAS Eupen, maar konden geen potten breken. Het stond bij de rust nog 0-0 en Schreuder bracht daarna veel andere spelers, waarna het uiteindelijk op 1-1 uitdraaide. Tegen Salzburg krijgen de vermeende basisspelers opnieuw de kans om zich te laten zien.

Eerder deze voorbereiding werd er al geoefend tegen SV Meppen, Paderborn, Lokomotiva Zagreb en dus KAS Eupen. Dat leverde Ajax twee overwinningen, een gelijkspel en een nederlaag op. De wedstrijd tegen Salzburg is de voorlaatste test voor Ajax. Over een paar dagen speelt de formatie van Schreuder nog tegen Eintracht Frankfurt, waarna op zaterdag 30 juli de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV op het programma staat. Een week later begint de competitie voor de Amsterdammers met een uitwedstrijd bij Fortuna Sittard.