Nóg een klap voor de Leeuwinnen: Martens verlaat trainingskamp per direct

Dinsdag, 19 juli 2022 om 16:52 • Guy Habets

Lieke Martens zal dit EK niet meer in actie komen voor de Oranje Leeuwinnen. De aanvalster kampt met een voetblessure die haar zeker tot het einde van dit toernooi aan de kant zal houden. Dat is een nieuwe tegenslag voor het team van bondscoach Mark Parsons.

Martens verlaat dinsdagavond het trainingskamp van het Nederlands vrouwenelftal en zal dit toernooi dus niet meer in actie komen. De Limburgse was op het EK niet in grootse vorm en kon in de eerste drie groepswedstrijden niet imponeren, maar plaatste zich met haar ploeg wel voor de kwartfinale. Daarin zal Martens zich niet meer kunnen bewijzen. Voor de wedstrijd tegen de Françaises zal bondscoach Parsons een andere keuze moeten maken en die zou zomaar eens op Esmee Brugts kunnen vallen. Zij viel al vaker in voor Martens.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het is zeker niet de eerste klap voor de Oranje Leeuwinnen dit EK. Eerder raakte Sari van Veenendaal al dusdanig zwaar geblesseerd dat ze het toernooi moest verlaten en kregen Jackie Groenen en Vivianne Miedema te maken met een coronabesmetting. Nu Martens ook uitgeschakeld is voor de rest van het toernooi, mist Oranje nóg een sterspeelster. Groenen is ondertussen wel al hersteld van die besmetting en traint weer met de selectie mee.

De Nederlandse vrouwen speelden hun eerste wedstrijd gelijk tegen Zweden, waarna er wel gewonnen werd van Portugal en Zwitserland. Door die uitslagen eindigden de speelsters van bondscoach Parsons op de tweede plaats in groep C en is het sterke Frankrijk in de kwartfinale de tegenstander. Nederland is de regerend kampioen en verdedigt dus de titel, aangezien het vijf jaar geleden in eigen land Europees kampioen werd. Martens was toen één van de sensaties van het toernooi.