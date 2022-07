Barcelona schoont salarishuis verder op en bedingt doorverkooppercentage

Dinsdag, 19 juli 2022 om 16:16 • Guy Habets

Moussa Wagué verlaat Barcelona. De rechtervleugelverdediger had geen toekomst meer in Camp Nou en het Kroatische HNK Gorica heeft uitkomst geboden, zo valt te lezen op de officiële kanalen van beide clubs. Het is niet duidelijk wat Gorica betaald heeft voor Wagué, maar wel dat Barça een doorverkooppercentage heeft bedongen.

Barcelona is bezig met een grote schoonmaak, aangezien het de salariskosten wil drukken. In LaLiga mag je maar een bepaald percentage van je inkomsten aan loon voor spelers uitgeven en dus is het voor de Catalanen belangrijk om te verkopen, zodat er ook weer nieuwelingen binnengehaald kunnen worden. Het vertrek van Wagué naar Gorica is de volgende opsteker voor de penningmeester van Barcelona.

De club liet eerder al Philippe Coutinho (Aston Villa), Adama Traoré (was gehuurd van Wolves), Luuk de Jong (was gehuurd van Sevilla), Dani Alves (transfervrij), Rey Manaj (Watford), Francisco Trincão (verhuurd aan Sporting Portugal met optie tot koop) en Clément Lenglet (Tottenham Hotspur) de deur uitlopen en maakt daarmee ruimte voor de nodige inkomende transfers. Naar verluidt wil Barcelona nog meer financiële armslag creëren door ook absolute grootverdieners als Frenkie de Jong en Memphis Depay te lozen.

De Jong wordt al tijden gelinkt aan het Manchester United van Erik ten Hag en Depay zou in de belangstelling staan van Tottenham en diverse Franse clubs. Barcelona heeft het geld nodig om de aankopen die het al gedaan heeft, te financieren. De portemonnee werd getrokken voor Raphinha en Robert Lewandowski en ook Franck Kessié en Andreas Christensen kwamen, zij het transfervrij, naar de club.