Feyenoord-deal nog ver weg: ‘Ideeën over prijs aanzienlijk verschillend’

Dinsdag, 19 juli 2022 om 15:26 • Wessel Antes

Tomás Rosicky, de sportief directeur van Sparta Praag, verwacht niet dat Dávid Hancko snel bij Feyenoord zal aansluiten. Vorige week maakte 1908.nl bekend dat Feyenoord geïnteresseerd is in de linksbenige verdediger. Rosicky meldt in de Tsjechische media dat een transfer nog ver weg is.

Rosicky, ex-middenvelder van onder andere Arsenal, belicht de huidige situatie tegenover het Tsjechische iDNES. "Ik kan bevestigen dat die interesse er is. Maar we willen niet dat een van onze sleutelspelers vertrekt. We weten ook hoe de voetballerij werkt, maar de ideeën over de prijs van beide clubs zijn op dit moment aanzienlijk verschillend." Het lijkt erop dat Arne Slot zijn hoop op een nieuwe linksbenige verdediger weer moet uitstellen.

Afgelopen zaterdag gaf de Tsjechische sportsite iSport.cz. aan dat het eerste voorstel van Feyenoord van twee miljoen euro resoluut van tafel is geveegd. Volgens journalisten Martin Vait en Jan Vacek was dat vier tot vijf keer minder dan de vraagprijs van Sparta Praag. Hancko groeide in de afgelopen jaren uit tot een van de belangrijkste spelers in de Tsjechische hoofdstad. In 97 wedstrijden scoorde hij 20 keer en gaf hij 11 assists. Hij speelde ook al negentien interlands voor het Slowaakse elftal.

Hancko kan zowel in het centrum als op linksback uit de voeten. Met name laatstgenoemde positie is erg dun bezet in Rotterdam.Hancko begon zijn profcarrière bij het Slowaakse MSK Zilina, de club waarvan Feyenoord in 2020 spits Róbert Bozenik overnam. Al op zijn twintigste maakte hij de overstap naar de Serie A. Hancko speelde slechts een seizoen voor Fiorentina en werd een jaar later verhuurd aan Sparta Praag. In Tsjechië beviel de linksbenige verdediger zo goed dat hij definitief werd overgenomen. De website Transfermarkt.com schat zijn marktwaarde op 4,5 miljoen euro.