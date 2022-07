Interne onrust bij Bayern München door de komst van Matthijs de Ligt

Dinsdag, 19 juli 2022 om 15:24 • Guy Habets

De komst van Matthijs de Ligt naar Bayern München heeft voor onrust gezorgd binnen de selectie. Tanguy Nianzou, een Franse centrale verdediger, heeft volgens L'Équipe een gesprek met de clubleiding aangevraagd omdat hij bang is dat hij nu al helemaal niet meer aan spelen toe gaat komen.

Nianzou werd in 2020 overgenomen van Paris Saint-Germain en mocht sinds die tijd zo nu en dan opdraven in het eerste elftal van Bayern, maar een vaste basisplaats kreeg de Franse mandekker nog niet. Zijn perspectief in de Allianz Arena vertroebelt door de komst van De Ligt alleen maar meer en daarom heeft hij een gesprek met de beleidsbepalers in Beieren geëist. Nianzou overweegt een vertrek en wil zijn gedachten graag kenbaar maken aan technisch directeur Hasan Salihamidzic.

Die zou niet happig zijn op een vertrek van de twintigjarige verdediger, omdat hem een grote toekomst toebedicht wordt. Bayern zal derhalve alleen mee willen werken aan een verhuur van Nianzou, maar het is nog maar de vraag of de boze Fransman daar akkoord mee zal willen gaan. De komst van De Ligt heeft hem gekrenkt, aangezien hij verwachtte dat er komend seizoen meer kansen zouden komen en nu dus blijkt dat dat naar alle waarschijnlijkheid helemaal niet gaat gebeuren.

De Ligt was het volgens de Duitse tak van Sky al enige tijd eens met Bayern over een contract tot medio 2027, waarbij hij een netto jaarsalaris van circa acht miljoen euro plus bonussen zal gaan opstrijken. De mandekker is al sinds zijn jeugdjaren fan van Bayern en sloeg daarom onder meer concrete interesse van Chelsea in de wind. Het grote obstakel in de overgang van De Ligt naar Beieren bleek tot voor kort de transfersom. Die plooien zijn nu ook gladgestreken: er wordt en pakketbedrag van tachtig miljoen euro overmaakt naar Turijn.