Maguire constant uitgefloten tijdens oefenzege Man United in Melbourne

Dinsdag, 19 juli 2022 om 15:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:21

Harry Maguire werd dinsdag tijdens de openingsfase van het vriendschappelijke duel tussen Manchester United en Crystal Palace (3-1) continu uitgefloten door het publiek in Melbourne. Slechts een week nadat manager Erik ten Hag had bevestigd dat de verdediger de aanvoerdersband zou behouden, kwam de aanvoerder van the Red Devils in Australië onder vuur te liggen bij een deel van de toeschouwers.

Maguire being loudly booed every time he touches the ball. Booed when his name read out as team announced and he's been booed on four separate occasions in the first five minutes of the game #mufc #cpfc — James Ducker (@TelegraphDucker) July 19, 2022

Tijdens de oefenwedstrijden tegen Liverpool (4-0 winst in Bangkok) en Melbourne Victory was Maguire fluitconcerten bespaard gebleven, maar tijdens de oefenzege op Crystal Palace werd de 29-jarige verdediger met name in het eerste kwartier constant uitgejouwd. Maguire leek de 76.499 aanwezige supporters op Melbourne Cricket Ground langzaam maar zeker voor zich te winnen met een solide vertoning en het boegeroep nam tijdens de eerste helft af.

Eind maart werd Maguire ook al uitgefloten op Wembley tijdens een vriendschappelijke interland van Engeland tegen Ivoorkust (3-0). Net als bij de oefenzege op Palace klonk er destijds boegeroep toen Maguire’s naam werd omgeroepen bij de bekendmaking van de opstellingen. Bondscoach Gareth Southgate nam het na afloop van de gewonnen interland op voor zijn verdediger. "Ik dacht dat de ontvangst een grap was, maar dit is een lachertje. Ik begrijp er helemaal niets van. Het is geweldig wat hij allemaal voor ons betekent. Hij draagt een Engeland-shirt en dan zou je hem moeten steunen. Iedereen heeft moeilijke momenten. Hij komt hier wel overheen. Maar dit is niet acceptabel”, aldus Southgate.

United oogde het afgelopen seizoen in defensief opzicht bij vlagen enorm kwetsbaar. De Engelsen betaalden in de zomer 2019 om en nabij de 89 miljoen euro om de centrumverdediger van Leicester City in te lijven, waardoor vooral Maguire in het tegenvallende seizoen 21/22 veelvuldig bekritiseerd werd. Vooral clublegende Roy Keane haalde de 46-voudig international van Engeland in het verleden regelmatig door de gehaktmolen.