Preview met Unibet: Wie houdt Bayern München van de elfde titel op rij af?

Donderdag, 21 juli 2022 om 14:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:03

Bayern München is al jaren oppermachtig in de Bundesliga. Afgelopen seizoen werd de tiende landstitel op rij in de wacht gesleept, al was dat nog wel met de inmiddels naar Barcelona vertrokken Robert Lewandowski in de gelederen. Desondanks is Der Rekordmeister uit Zuid-Duitsland topfavoriet om voor de elfde keer op rij kampioen te worden. Aan met name Borussia Dortmund de zware taak om de hegemonie van Bayern komend seizoen eindelijk eens te doorbreken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het Bundesliga-seizoen 2022/23.

De leiding van Bayern ging eerder deze zomer op de Nederlandse toer, want bij Ajax werden Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch opgehaald. Daarnaast werd ruim dertig miljoen euro neergelegd voor de van Liverpool afkomstige vleugelaanvaller Sadio Mané. Het op een goede manier vervangen van Lewandowski wordt echter de belangrijkste opdracht voor trainer Julian Nagelsmann. De Poolse topschutter bezorgde Bayern maar liefst 344 doelpunten in 375 wedstrijden in 8 jaar tijd. In de herfst van zijn loopbaan koos de 33-jarige goalgetter voor een nieuwe uitdaging in Barcelona.

De voorbereiding van Dortmund op het nieuwe seizoen in de Bundesliga werd maandag wreed verstoord. Er is namelijk een tumor gevonden in de teelballen van Sébastien Haller, waardoor de miljoenenaankoop voorlopig niet inzetbaar is. De voormalig Ajax-spits werd gehaald na het vertrek van Erling Braut Haaland naar Manchester City, al ziet Haller zichzelf niet als opvolger van de Noorse sterspeler. Een en ander biedt ruimte aan Youssoufa Moukoko (17), die in de voorbereiding volop de kans krijgt zich te bewijzen. Daarnaast beschikt trainer Edin Terzic ook nog over Karim Adeyemi, voor dertig miljoen euro overgenomen van RB Salzburg.

RB Leipzig wist zich dankzij de vierde plaats van afgelopen seizoen wederom te kwalificeren voor de poulefase van de Champions League. Toch wil de ambitieuze club uit Oost-Duitsland meer dan alleen een ticket voor het miljardenbal. Die Roten Bullen, opgericht in 2009, dromen van de eerste Duitse titel in de clubgeschiedenis, al zal het lastig worden om het oppermachtige Bayern voor te blijven. Aan ambitie geen gebrek, al blijven grote aankopen voorlopig uit deze zomer. Brian Brobbey zal de titelstrijd van Leipzig waarschijnlijk niet meemaken, want de spits staat op het punt om definitief bij Ajax terug te keren. Het voorlopig aanblijven van de begeerde Christopher Nkunku is wel weer een boost voor Leipzig.

