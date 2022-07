Tom Beugelsdijk kwam met één voorwaarde tijdens de gesprekken met Helmond

Dinsdag, 19 juli 2022 om 14:44 • Guy Habets

Tom Beugelsdijk verraste de Nederlandse voetbalvolgers door bij Helmond Sport te tekenen, maar zelf vindt de centrale verdediger zijn keuze helemaal niet zo vreemd. De Hagenaar heeft veel zin om met de Brabanders de weg omhoog in te zetten en had maar één voorwaarde toen hij onderhandelde over zijn contract.

Beugelsdijk tekende uiteindelijk voor drie jaar bij Helmond Sport, dat met een financiële injectie en de daarbij behorende aankopen zo snel mogelijk richting de Eredivisie wil. De Haagse mandekker moet een belangrijke rol in dat proces gaan spelen. "Helmond heeft ambitieuze plannen en daar wil ik graag onderdeel van uitmaken", vertelt hij in gesprek met ESPN. "Ik heb een heel mooi contract getekend vor drie jaar en daar ben ik onwijs blij mee."

Er was maar één kwestie waar club en speler over moesten overleggen tijdens de onderhandelingen. "Het enige wat voor mij belangrijk was, en dat heb ik ook met de trainer besproken, is mijn thuissituatie met de kleine", legt Beugelsdijk uit. "Ik wilde weten of dat te doen was, en dat blijkt nu te doen te zijn. Toen was ik er wel klaar voor. Ik heb nooit over de club of de ambities getwijfeld, maar puur of ik er genoeg voor mijn dochter kon zijn. Dat gaat goed komen, dus ik zit nu hier en ben klaar om te knallen."

Vorig seizoen speelde de sterke mandekker voor Sparta. De Rotterdammers lieten echter al snel weten dat zijn aflopende contract niet verlengd zou worden, waardoor Beugelsdijk deze zomer transfervrij een overstap kon maken. Voor zijn tijd bij Sparta was de verdediger een lange periode actief in zijn geboortestad bij ADO Den Haag. Beugelsdijk was als kind van de club populair bij de fanatieke aanhang en kwam tot 191 wedstrijden voor ADO.

Helmond zal in het nieuwe seizoen wel beginnen zonder de Haagse mandekker. Beugelsdijk kreeg begin deze maand een schorsing van drie wedstrijden, plus twee voorwaardelijk, voor het online gokken op wedstrijden in de Eredivisie. Er werd ook onderzoek gedaan naar vermeend matchfixing, maar daarvan werd Beugelsdijk vrijgesproken. De routinier mist daardoor de openingswedstrijd van Helmond Sport, uit tegen NAC Breda. Ook moet hij tijdens de thuiswedstrijden van Helmond tegen Jong AZ en FC Eindhoven vanaf de kant toekijken.