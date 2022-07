Ten Hag houdt perfecte score: Malacia en Van de Beek helpen swingend United

Dinsdag, 19 juli 2022 om 14:09 • Guy Habets

Erik ten Hag heeft nog steeds een perfecte score als trainer van Manchester United. Ook de derde oefenwedstrijd van the Mancunians, die tegen Crystal Palace in het Australische Melbourne, werd gewonnen: 3-1. Tyrell Malacia maakte zijn officieuze basisdebuut en maakte een uitstekende indruk, terwijl Donny van de Beek in de rust mocht invallen en razendsnel een assist afleverde.

Ten opzichte van de 1-4 overwinning op Melbourne Victory van een paar dagen geleden heeft Ten Hag zijn basisopstelling op enkele plaatsen gewijzigd. David De Gea keerde terug onder de lat, terwijl Marcus Rashford als linksbuiten de voorkeur kreeg boven Anthony Elanga op. Malacia nam op de linksbackpositie de plaats van Luke Shaw in en stond daarmee voor zijn officieuze basisdebuut. Donny van de Beek kreeg opnieuw een tegenvaller te verwerken, want hij moest weer als reservespeler beginnen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De wedstrijd tegen Premier League-middenmoter Crystal Palace was een goede test voor de ploeg van Ten Hag en in de eerste helft doorstonden ze die test met verve. United was namelijk de baas op het veld, kreeg via Anthony Martial de eerste kans van de wedstrijd en kwam via de rappe Fransman ook op voorsprong. Malacia stond aan de basis van het openingsdoelpunt door rechtsback Diogo Dalot in de ruimte aan te spelen, waarna de Portugees de assist leverde op Martial: 1-0.

Zonder veel extra mogelijkheden bij elkaar te spelen, bleven the Mancunians de regie in de wedstrijd in handen houden en Palace was voor rust dan ook niet in staat om enig gevaar te stichten. In de rust koos Ten Hag er vervolgens voor om met Van de Beek voor Scott McTominay één wissel door te voeren en dat sorteerde na drie minuten in de tweede helft meteen effect. De voormalig Ajacied werd na een geweldige aanval door het centrum aangespeeld, behield het overzicht en zag Marcus Rashford vrij staan voor het doel. Die twijfelde geen moment en tekende de 2-0 aan.

Even later werd het via Jadon Sancho ook nog 3-0 en de spelers van Palace raakten almaar gefrustreerder. Zij waren opgelucht om te zien dat Ten Hag na 65 minuten spelen zeven nieuwe spelers inbracht, aangezien dat voornamelijk jongelingen waren. Mede daardoor kwamen the Eagles via Joel Ward nog op 3-1 en vlak voor tijd werd United-invaller Will Fish zelfs nog weggestuurd met rood, maar voor het resultaat maakte het niets meer uit. Op 7 augustus begint het Premier League-seizoen voor Manchester United met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion en daarvoor wordt er nog geoefend tegen Aston Villa, Atlético Madrid en Rayo Vallecano.