‘Cavani lijkt met jawoord hard op weg naar eerste dienstverband in LaLiga’

Dinsdag, 19 juli 2022 om 13:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:43

Villarreal zet vol in op de komst van Edinson Cavani. De 35-jarige spits heeft volgens Marca al zijn jawoord gegeven aan el Submarino Amarillo, dat eerst ruimte moet maken in de selectie. Indien Villarreal erin slaagt om Paco Alcácer van de hand te doen, lijkt niets een transfer van Cavani naar de verrassing van het afgelopen Champions League-seizoen in de weg te staan.

Voor trainer Unai Emery is Cavani in ieder geval geen onbekende. De twee werkten eerder met elkaar samen bij Paris Saint-Germain. De Uruguayaanse spits werd topscorer aller tijden in Parijs, voordat hij in 2020 naar Manchester United vertrok. Afgelopen seizoen kwam Cavani twintig officiële duels namens the Red Devils binnen de lijnen. De spits wist in deze wedstrijden twee keer het net te vinden. Cavani liep bij United uit zijn contract en lijkt met het geven van zijn jawoord hard op weg naar Villarreal.

Villarreal liet recent bij monde van voorzitter Fernando Roig weten dat de club eerst spelers moet verkopen voordat er aanwinsten gepresenteerd kunnen worden. Paco Álcacer is een van de spelers die op de nominatie staat om deze zomer bij Villarreal te vertrekken. De 28-jarige spits kan rekenen op concrete interesse van Celta de Vigo, wat de komst van Cavani mogelijk moet maken.

Cavani speelde in Europa eerder voor Palermo, Napoli en Paris Saint-Germain. Hij staat met een transfer naar Villarreal nu mogelijk voor zijn vierde Europese topcompetitie. De rechtspoot speelde het meest in het shirt van de Parijzenaren. In 301 wedstrijden maakte Cavani 200 doelpunten voor PSG. De aanvalsleider speelde daarnaast 133 interlands voor zijn thuisland Uruguay, waarin hij 33 keer scoorde.