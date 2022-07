Bayern pakt door en wil na De Ligt ook concurrent voor Gravenberch halen

Dinsdag, 19 juli 2022 om 13:05 • Guy Habets

Bayern München is na het aanstaande aantrekken van Matthijs de Ligt nog niet klaar op de transfermarkt. Julian Nagelsmann, de trainer van der Rekordmeister, wil zijn middenveld nog verder versterken en volgens Fabrizio Romano is Konrad Laimer de man die daarvoor in aanmerking komt. Hij moet weggeplukt worden bij RB Leipzig.

De transfer van De Ligt naar Bayern is op een haar na rond en wordt waarschijnlijk zeer spoedig officieel gemaakt. Dat betekent niet dat de Duitse topclub daarna op de lauweren kan rusten, want het wil verder doorpakken op de transfermarkt. Het middenveld heeft volgens trainer Nagelsmann versterking nodig en daarvoor is dus Laimer in beeld. Bayern vertrouwt erop dat het tot een akkoord kan komen met Leipzig en dat is de enige horde die nog genomen moet worden, aangezien er al een persoonlijk akkoord met de Oostenrijker is bereikt.

Laimer staat al een tijdje op de lijst in de Allianz Arena, maar na de blessure van Leon Goretzka is de nood hoog en wil Bayern spijkers met koppen slaan. Nagelsmann wil Laimer zo snel mogelijk bij de groep hebben en dus wordt er spoedig een bod uitgebracht waarvan de club uit Beieren denkt dat het genoeg zou moeten zijn om Leipzig te overtuigen. Een eerder openingsbod van om en nabij de twintig miljoen euro werd nog afgewezen door die Roten Bullen. De middenvelder heeft nog een contract voor een jaar bij Leipzig.

Mocht Bayern erin slagen om Laimer binnen te halen, dan krijgt Ryan Gravenberch er een serieuze concurrent bij. De spelmaker, die deze zomer bij Ajax werd weggeplukt, hoopt kans te maken op een basisplaats in het elftal van Nagelsmann en de komst van Laimer zou die opgave een stuk lastiger kunnen maken. Naast Gravenberch en de aanstaande komst van De Ligt haalde de club uit München ook Noussair Mazraoui en Sadio Mané al naar de club.