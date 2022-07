Sébastien Haller toont zich strijdbaar in eerste reactie op horrornieuws

Dinsdag, 19 juli 2022 om 12:05 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:52

Sébastien Haller heeft voor het eerst zelf gereageerd op de berichtgeving over de gevonden tumor in zijn teelballen. De spits van Borussia Dortmund toont zich in een statement op sociale media strijdbaar, alsmede dankbaar voor alle hartverwarmende reacties. Haller verliet het trainingskamp van zijn club direct na het horen van het nieuws en wordt de komende dagen nader onderzocht in Duitsland.

"Ik wil jullie nogmaals uit de grond van mijn hart bedanken voor al deze vele en warme berichten die ik heb ontvangen", schrijft Haller. "Ik was ontroerd bij het zien van deze mooie reacties en heb zelfs het gevoel dat ik niet zo veel verdien. Maar ik weet dankzij jullie dat het maar één test op onze weg zal zijn. Tot snel op het veld om onze volgende overwinningen te vieren."

Het bericht kan onder meer op reacties rekenen van enkele voormalig ploeggenoten van Haller bij Ajax. Zowel Perr Schuurs, Sean Klaiber en Zakaria Labyad reageren al binnen het halfuur op zijn Instagram-post. Ook Bart Ramselaar en Mark Diemers behoren tot de namen die in het lijstje te vinden zijn.

Haller bevindt zich amper twee weken bij zijn nieuwe club, na zijn vertrek voor 31 miljoen euro plus vier miljoen euro aan min of meer gegarandeerde bonussen. In zijn eerste interview als speler van Dortmund toonde de Ivoriaan zich nog bescheiden en zei zichzelf niet als opvolger van Erling Braut Haaland te zien. "Ik ben niet als de opvolger van iemand binnengekomen, maar vanwege mijn kwaliteiten als speler. Ik ga er alles aan doen om dat vertrouwen terug te betalen."