'Toekomst Barça-talent hangt af van eventuele transfer Frenkie de Jong’

Dinsdag, 19 juli 2022 om 12:02 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:39

De toekomst van Nico González is vooralsnog onzeker. Het twintigjarige talent staat vanwege de moordende concurrentie op het middenveld van Barcelona open voor een uitleenbeurt, maar volgens Mundo Deportivo wil trainer Xavi hem voorlopig bij de selectie houden.

Veel hangt af van een mogelijk vertrek van Frenkie De Jong. Diverse Catalaanse media verzekerden eerder dat Barcelona probeert hem met dwang naar de uitgang van het Camp Nou te duwen. De Spaanse topclub wil de 75 miljoen euro die Manchester United gegarandeerd wil overmaken binnenhalen en zou de 25-jarige middenvelder daarom onder druk zetten, hetgeen wordt tegengesproken door Barcelona zelf. De Jong weigerde eerder al een salarisverlaging en heeft ook geen trek in een hereniging met Erik ten Hag. Dat ligt niet aan de voormalig oefenmeester van Ajax, maar aan het feit dat De Jong niet weg wil bij Barcelona.

Nico maakte tijdens de voorbereiding op het afgelopen seizoen de overstap van Barcelona B naar de hoofdmacht en debuteerde vervolgens tijdens de eerste speelronde van LaLiga met een 4-2 zege op Real Sociedad onder Ronald Koeman in het eerste elftal. De Spanjaard oogstte vervolgens ook veel lof tijdens zijn debuut in de Champions League, toen Barcelona een 0-1 zege op Dynamo Kiev boekte.

Vorig seizoen kwam Nico tot 38 officiële duels (1.787 speelminuten) voor Barcelona in alle competities. Op het middenveld moest hij echter Sergio Busquets, Gavi, De Jong en Pedri voor zich dulden. Met de komst van Franck Kessié en Pablo Torre neemt de concurrentie komend seizoen nog meer toe. Mocht De Jong in de laatste weken van de zomerse transferwindow alsnog naar Manchester United vertrekken, dan lijkt een uitleenbeurt van Nico voor Xavi in ieder geval geen optie.