Ten Hag gunt Malacia zijn basisdebuut; Van de Beek opnieuw op de bank

Dinsdag, 19 juli 2022 om 11:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:39

Erik ten Hag heeft zijn opstelling voor de derde oefenwedstrijd van Manchester United bekendgemaakt. De formatie van de Nederlandse oefenmeester is afgereisd naar Australië en oefent daar dinsdagmiddag om 12.10 uur (Nederlandse tijd) tegen Crystal Palace. Tyrell Malacia staat voor het eerst in de basis, terwijl Donny van de Beek net als tegen Liverpool en Melbourne Victory vanaf de bank begint.

United kwam afgelopen vrijdag al vroeg op achterstand tegen Melbourne Victory, maar stelde vervolgens met een 1-4 zege alsnog orde op zaken. Ten opzichte van deze oefenzege heeft Ten Hag zijn basisopstelling op enkele plaatsen gewijzigd. David De Gea keert terug onder de lat, terwijl Marcus Rashford de voorkeur krijgt boven Anthony Elanga. Malacia neemt op de linksbackpositie de plaats van Luke Shaw in en staat voor zijn officieuze basisdebuut.

?? Our starting XI for the third game of #MUTOUR22 is in! ??#MUFC