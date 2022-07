Belangrijk duo PSV lijkt race tegen de klok voor Monaco te gaan verliezen

Dinsdag, 19 juli 2022 om 10:39 • Tom Rofekamp

De kans lijkt klein dat André Ramalho en Mauro Júnior het tweeluik met AS Monaco in de derde voorronde van de Champions League gaan halen, weet het Eindhovens Dagblad. Het duo kampt al de gehele voorbereiding met blessureleed en is vermoedelijk nog niet hersteld wanneer PSV het begin augustus tegen de Fransen opneemt. Dat duidt op een flinke domper voor trainer van Ruud van Nistelrooij, die de afgelopen weken tijdens de oefenwedstrijden al moest puzzelen in de Eindhovense defensie. Maar er is ook goed nieuws.

Ramalho staat al sinds eind vorig seizoen aan de kant vanwege enkelklachten, terwijl Mauro Júnior sinds juni ontbreekt. Ook Olivier Boscagli (knieblessure) wordt nog lang niet terug verwacht. Daardoor houdt Van Nistelrooij voor het centrum van de defensie Jordan Teze, Armando Obispo, Jarrad Branthwaite en Derrick Luckassen over. Laatstgenoemde wordt al enkele seizoenen op rij verhuurd, maar krijgt vanwege de overvolle ziekenboeg steevast de kans van Van Nistelrooij in de voorbereiding.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mauro Júnior - oorspronkelijk een aanvallende middenvelder - werd door Roger Schmidt omgeturnd tot rechtsback en was op die positie afgelopen seizoen doorgaans eerste keuze van de Duitser. PSV haalde met Ki-Jana Hoever echter al wel een alternatief. Bovendien is de verwachting dat Phillipp Mwene, die sinds half februari al uit de roulatie ligt, de krachtmeting met Monaco wél gaat halen. Datzelfde geldt voor Érick Gutiérrez, Cody Gakpo en Guus Til.

PSV speelt op 30 juli de eerste officiële wedstrijd van het seizoen tegen landskampioen Ajax. De inzet van dat duel is de Johan Cruijff Schaal. Op 2 augustus staat de eerste ontmoeting tegen de Monegasken al op het programma. Exact een week later komt de selectie van Philippe Clement op bezoek in het Philips Stadion. Mocht PSV het tweeluik naar zich toe weten te trekken, kwalificeert het zich voor de laatste play-offronde voor de Champions League.