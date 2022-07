Preview met Unibet: Wordt de Serie A opnieuw op de laatste speeldag beslist?

AC Milan greep afgelopen seizoen na een zinderend slot tijdens de laatste speelronde voor het eerst sinds 2011 de landstitel in de Serie A. Mede dankzij twee goals van Olivier Giroud werd er met 0-3 gewonnen op bezoek bij Sassuolo, waarmee de ploeg van trainer Stefano Piolo de voorsprong van twee punten op Internazionale behield. Grote teleurstelling heerste er bij de aartsrivaal, dat er niet in slaagde om de Scudetto uit 2020/21 te prolongeren. De Milanese clubs lijken samen met Juventus de grootste titelkandidaten tijdens het komende seizoen. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het Serie A-seizoen 2022/23.

In tegenstelling tot aartsrivaal Inter, roerde AC Milan zich in de eerste vijf weken van de zomerse transferwindow nog nauwelijks op de transfermarkt. Pioli vond in de transfervrije Divock Origi weliswaar een nieuwe aanvallende versterking, maar zag middenvelder Franck Kessié daartegenover gratis naar Barcelona vertrekken. I Rossoneri werden de afgelopen weken hevig gelinkt aan het Club Brugge-duo Noa Lang en Charles De Ketelaere. Het is vooralsnog wachten tot Milan doorpakt. Dat hoopt de club wel te doen met Zlatan Ibrahimovic en Rafael Leão. Het tweetal speelde en belangrijke rol in het kampioenschap. Milan hoopt de contracten van de twee aanvallers mede hierdoor op de korte termijn te verlengen.

Voor Inter werd het afgelopen seizoen er één om snel te vergeten. I Nerazzurri werden al vroeg in de Champions League uitgeschakeld door Liverpool, moesten de landstitel zoals gezegd aan AC Milan laten en verloren de finale van de Coppa Italia van Juventus. Trainer Simone Inzaghi heeft zijn selectie al vroeg in de zomer versterkt. Zo werd Joaquín Correa definitief overgenomen van Lazio, terwijl André Onana en Henrik Mkhitaryan transfervrij overkwamen van respectievelijk Ajax en AS Roma. De (tijdelijke) terugkeer van Romelu Lukaku springt echter het meest in het oog. Mede dankzij de 26 goals van de Belg won Inter twee seizoenen geleden de landstitel. Lukaku forceerde vervolgens een transfer naar Chelsea, maar kwam bij the Blues totaal niet uit de verf. Bij Inter hoopt hij komend seizoen weer tot bloei te komen.

Juventus stelde het afgelopen seizoen hevig teleur. Trainer Massimiliano Allegri kende een valse start in de competitie en verzekerde zich in de laatste speelrondes van de Serie A nog ternauwernood van de vierde plaats, waarmee een Champions League-ticket werd veiliggesteld. Vooral de defensie van la Vecchia Signora gaat op de schop. Giorgio Chiellini vertrok transfervrij naar de Major League Soccer, terwijl Matthijs de Ligt hard op weg is naar Bayern München. Gleison Bremer wordt genoemd als de opvolger van de international van Oranje. In de andere linies wist Juve zich al wel te versterken. Waar Paul Pogba het middenveld van nieuwe elan moet voorzien, vond Allegri in Ángel Di María een nieuwe vleugelaanvaller.

