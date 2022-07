Erik ten Hag heeft heldere uitleg over waarom hij zo veel in Nederland winkelt

Dinsdag, 19 juli 2022 om 09:58 • Tom Rofekamp

Erik ten Hag denkt dat het zinvoller is om buiten de Engelse landsgrenzen te kijken voor mogelijke versterkingen. De trainer van Manchester United ziet in de Premier League wel degelijk potentiële aanwinsten lopen, maar loopt tegen de in relatief scheve prijs-kwaliteitsverhoudingen aan. Uiteindelijk vindt Ten Hag dat kwaliteit de doorslag moet geven - kwaliteit die hij ook in het buitenland kan vinden.

Vooralsnog haalde Manchester United deze transferperiode drie spelers naar de club: Tyrell Malacia, Christian Eriksen en Lisandro Martínez. Alle drie hebben een Eredivisie-verleden, terwijl zowel Malacia (Feyenoord) en Martínez (Ajax) rechtstreeks uit Nederland overkwam. Op het lijstje namen die naar the Red Devils moe(s)ten komen prijken bovendien Frenkie de Jong, Jurriën Timber en Antony - ook allemaal ex-pupillen van Ten Hag bij Ajax. In de persconferentie daags voor het oefenduel met Crystal Palace van dinsdag, legt de 52-jarige Tukker uit waarom hij zijn vizier niet op het binnenland gericht heeft.

"Ik zou dolgraag Engelse spelers willen kopen", liet Ten Hag optekenen, "maar ik denk dat er één criterium is: kwaliteit in combinatie met prijs. En het lijkt erop dat Engelse spelers nogal duur zijn. Het is iets wat je niet kan ontkennen. Aan het eind van de rit draait het om kwaliteit." Manchester United was naar verluidt zeer geïnteresseerd in Kalvin Phillips (Leeds United, inmiddels Manchester City) en Declan Rice (West Ham United), maar beschouwde het duo als te prijzig.

Toch is 'de koers van Britse spelers' er een die Manchester United bij voorkeur volgt. Beleidsbepalers van de Engelse grootmacht spraken dat bij het aantrekken van Harry Maguire (87 miljoen euro, van Leicester City) en Aaron Wan-Bissaka (55 miljoen, Crystal Palace) drie jaar geleden uit. Jadon Sancho, die afgelopen zomer voor 85 miljoen euro van Borussia Dortmund overkwam, werd echter niet als 'te duur' beschouwd. Dat kan te maken hebben met het feit dat Manchester United dit jaar miljoenen misloopt omdat het slechts in de Europa League uitkomt.