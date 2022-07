Voetbalwereld betuigt massaal steun aan Sébastien Haller

Dinsdag, 19 juli 2022 om 06:59 • Laatste update: 07:04

Borussia Dortmund bracht maandagavond laat het verschrikkelijke nieuws naar buiten dat er een tumor in de teelballen van Sébastien Haller is ontdekt. De Ivoriaan heeft het trainingskamp van die Borussen onmiddellijk verlaten en wordt de komende dagen nader onderzocht. De voetbalwereld kreeg al snel hoogte van het nieuws en haastte zich naar sociale media om zijn steunbetuigingen uit te spreken.

Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt. Gute Besserung, @HallerSeb! ???? Weitere Infos: https://t.co/XPaNATxgDI pic.twitter.com/v6hA6MeGLV — Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2022

Seb ???? — AFC Ajax (@AFCAjax) July 18, 2022

Our thoughts are with you, @HallerSeb. Get well soon ???? — FC Utrecht (@fcutrecht) July 19, 2022

Thoughts are with you my brother! Praying you have a speedy recovery?? @HallerSeb https://t.co/ZukYmEqJO8 — Declan Rice (@_DeclanRice) July 18, 2022

We’re with you, @HallerSeb. Wishing you the best with your recovery ?? — West Ham United (@WestHam) July 18, 2022

Verschrikkelijk nieuws. Veel sterkte Sebastien ?? https://t.co/SkpylrOhaS — Eredivisie (@eredivisie) July 19, 2022

Die gesamte Eintracht-Familie ist in Gedanken bei dir - wir schicken dir ganz viel Kraft! Gute Besserung, @HallerSeb ????#SGE pic.twitter.com/Z71dPfzgy5 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 18, 2022

Ganz viel Kraft und gute Besserung, @HallerSeb! — FC Bayern München (@FCBayern) July 18, 2022

Wir wünschen Dir eine schnelle und vollständige Genesung ?? — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 18, 2022