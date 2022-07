PSV staat op punt om zaken te doen met RSC Anderlecht

Maandag, 18 juli 2022 om 23:04 • Mart van Mourik

Maxime Delanghe is dicht bij een overstap naar RSC Anderlecht, zo meldt het Eindhovens Dagblad maandagavond. De 21-jarige doelman heeft mede door de komst van Boy Waterman en Walter Benítez geen uitzicht meer op een rol bij PSV, waardoor een vertrek de beste optie is. Bij Anderlecht hoopt Delanghe tweede doelman te worden.

Afgelopen seizoen was voormalig NAC-doelman Bart Verbruggen de tweede keus achter Hendrik Van Crombrugge. Verbruggen staat op dit moment aan de vooravond van een transfer naar Burnley, waardoor Delanghe in beeld is gekomen bij Paars-wit. Bij Anderlecht zal de doelman overigens de concurrentiestrijd aan moeten gaan met Timon Wellenreuther, die afgelopen sinds de zomer van 2020 op huurbasis voor Willem II uitkwam.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Delanghe heeft in Eindhoven geen uitzicht meer op speeltijd. Eerder deze transferperiode versterkte trainer Ruud van Nistelrooij zijn selectie al met Benítez en Waterman, terwijl PSV ook nog beschikt over Joël Drommel en Kjell Peersman. Laatstgenoemde is de beoogde eerste sluitpost van Jong PSV; Drommel wordt gezien als tweede doelman. PSV heeft reeds besloten om het in juni 2023 aflopende contract van Delanghe niet te verlengen.

De Belgische keeper werd in de zomer van 2017 opgepikt in de jeugdopleiding van Anderlecht. In de afgelopen twee seizoenen stond Delanghe veelal onder de lat bij Jong PSV, waarmee hij in 33 Keuken Kampioen Divisie-optredens 5 keer de nul hield en 62 treffers incasseerde. Nu kan de goalie terugkeren naar Anderlecht, al zouden er ook nog - niet nadere genoemde - Nederlandse clubs op het vinkentouw zitten.