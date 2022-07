Anderlecht huurt Portugees wonderkind van 40 miljoen als opvolger van Zirkzee

Maandag, 18 juli 2022 om 22:21 • Wessel Antes • Laatste update: 22:28

Anderlecht huurt Fábio Silva voor een jaar van Wolverhampton Wanderers, zo meldt Wolves-watcher Liam Keen maandagavond via Twitter. De negentienjarige Portugees werd in 2020 voor 40 miljoen euro gekocht van Porto, maar kwam nog niet uit de verf bij Wolves. In België wordt Silva de opvolger van Joshua Zirkzee, die in het afgelopen seizoen werd gehuurd van Bayern München.

Keen zegt dat Anderlecht Silva maandag al medisch gekeurd heeft. De transfer zal normaal gesproken dinsdag via de officiële kanalen naar buiten worden gebracht. De Engelse club wilde Silva alleen verhuren wanneer hij zijn contract met een seizoen zou verlengen. Daardoor ligt de spits nu vast tot 2026 en heeft Wolves zelfs de optie om zijn contract tot medio 2027 te verlengen. In België moet Silva rijpen voordat hij een nieuwe kans krijgt in de Premier League.

Sinds zijn komst in 2020 speelde Silva 62 officiële wedstrijden voor Wolves, waarin hij slechts 4 keer scoorde en 6 assists gaf. De Portugees moest het vaak doen met een rol als invaller. Bij vlagen liet Silva zijn potentie zien in Engeland, maar het was tot dusver te weinig voor het bedrag dat Wolves aan Porto heeft betaald. Voordat Silva naar Engeland vertrok speelde hij 21 wedstrijden in de hoofdmacht van Porto, waarin hij 3 doelpunten maakte en 2 assists gaf.

Volgens Keen neemt Anderlecht Silva’s volledige salaris over voor een jaar. Verder hoeft de club geen huurkosten te betalen. Anderlecht heeft logischerwijs ook geen optie tot koop bedongen voor Silva. In Brussel wordt hij de opvolger van Nederlander Joshua Zirkzee. Zirkzee kende een goed jaar bij Anderlecht en scoorde in 47 officiële wedstrijden 18 keer. Daarnaast gaf hij dertien assists. Ondanks zijn goede prestaties bij Anderlecht is Bayern bereid om mee te werken aan een definitief vertrek. Zirkzee moet de Beierse club circa 10 tot 15 miljoen euro opleveren.