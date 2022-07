Arsenal slaat belangrijke slag en betaalt zeker 35 miljoen euro aan Man City

Maandag, 18 juli 2022 om 21:49 • Mart van Mourik

Oleksandr Zinchenko maakt de overstap van Manchester City naar Arsenal, zo bevestigt The Athletic maandagavond. De clubs hebben een akkoord bereikt over een vaste transfersom van circa 35 miljoen euro, terwijl de 25-jarige linksback inmiddels ook tot een persoonlijke overeenstemming is gekomen met the Gunners over een contract tot medio 2025. Alleen de medische keuring staat de officiële aankondiging nog in de weg.

Manager Mikel Arteta wilde zo snel mogelijk een linksbenige verdediger aan zijn selectie toevoegen. Eerder werkte de Spaanse oefenmeester als assistent van Josep Guardiola samen met Zinchenko. Arteta ziet in de Oekraïener een veelzijdige selectiespeler die zowel op het middenveld als op linksback uit de voeten kan. Het is de tweede keer in de huidige transferwindow dat de Premier League-clubs zakendoen, want eerder deze zomer werd Gabriel Jesus overgenomen door de Londenaren.

Zinchenko staat sinds de zomer van 2016 onder contract in Manchester. City betaalde destijds ruim twee miljoen euro voor de linkspoot aan het Russische Ufa. Zinchenko beschikte bij the Citizens nog over een verbintenis die doorliep tot medio 2024. In totaal speelde de Oekraïner 127 officiële wedstrijden voor City, dat hem in het seizoen 2016/17 nog op huurbasis bij PSV stalde. Hij won onder andere vier landstitels in Engeland en groeide uit tot international van Oekraïne.

Guardiola heeft reeds een vervanger op het oog. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano gaat City spoedig een bod bij Brighton & Hove Albion neerleggen voor Marc Cucurella. De 23-jarige Spanjaard kwam afgelopen zomer voor een bedrag van circa achttien miljoen euro over van Getafe en groeide bij the Seagulls direct uit tot een vaste basiskracht. Welk bedrag Brighton wenst te ontvangen voor de linksachter, is vooralsnog onbekend.