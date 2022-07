EA Sports presenteert unieke cover in de historie van voetbalgame FIFA

Maandag, 18 juli 2022 om 21:36 • Wessel Antes

EA Sports heeft maandagavond voor het eerst in de historie van voetbalgame FIFA een wereldwijde cover gelanceerd waarop een vrouwelijke speelster te zien is. Kylian Mbappé is tijdens FIFA 23 te zien met de Australische Sam Kerr aan zijn zijde. De 28-jarige aanvalster speelt in haar clubcarrière voor het vrouwenelftal van Chelsea.

Gedurende de laatste twee edities was Paris Saint-Germain-aanvaller Mbappé in zijn eentje de coverster. Daarvoor was deze eer aan Eden Hazard (Real Madrid, FIFA 20), Cristiano Ronaldo (Als speler van Real Madrid en Juventus, FIFA 18 en 19), Marco Reus (Borussia Dortmund, FIFA 17) en Lionel Messi (Als speler van Barcelona, FIFA 13, 14, 15 en 16). Nu komt de naam van Kerr in dit lijstje te staan. In het afgelopen seizoen scoorde de speelster twintig doelpunten in de Women’s Super League. Daardoor werd Kerr uitgeroepen tot beste speler van de competitie.

Presenting your #FIFA23 Cover Stars:@samkerr1 and @KMbappe ????



Two phenomenal forces up front.

One ultimate strike partnership.



See the full reveal on July 20 ? https://t.co/yjXnlCteDR pic.twitter.com/oOWyqoqBzB — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 18, 2022

Speelsters Alex Morgan en Christine Sinclair werden eerder afgebeeld op regionale covers van FIFA. Kerr is dit jaar de eerste vrouw die op een globale cover te zien is. Naar alle waarschijnlijkheid is de Women’s Super League ook speelbaar in FIFA 23. De voetbalgame komt eind september uit. Het spel wordt jaarlijks nog populairder en wereldwijd spelen miljoenen mensen FIFA. Het spel zal in 2023 echter wel van naam veranderen.

EA zal de naam na de editie van FIFA 23 veranderen naar EA Sports FC. De reden daarvoor is simpel: EA Sports heeft de licentie met de FIFA opgezegd. De wereldvoetbalbond ontving jaarlijks 150 miljoen dollar van EA Sports voor de rechten van FIFA, maar wilde dit bedrag vanaf FIFA 24 ophogen naar 250 miljoen dollar. Daar was het Amerikaanse bedrijf het niet mee eens, waardoor de samenwerking zal stoppen. EA heeft inmiddels naar buiten gebracht dat het zeker niet zal stoppen met het uitbrengen van een voetbalgame, waardoor de populaire gamemode FIFA Ultimate Team naar alle waarschijnlijkheid in leven blijft. Dit zal wel onder een andere naam uitkomen.