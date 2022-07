‘Calvin Bassey is voetballend niet zo goed als Daley Blind of Lisandro Martínez’

Maandag, 18 juli 2022 om 20:28 • Wessel Antes • Laatste update: 20:37

Calvin Bassey zal meer toevoegen aan Ajax in het spelen van duels dan met zijn voetballende vermogen, zo concludeert Christian Willaert maandagavond in de uitzending van Voetbalpraat. De verslaggever van ESPN heeft Bassey in meerdere wedstrijden zien spelen en is vooral onder de indruk van zijn fysieke staat.

“Toevallig was ik bij de Europa League-finale in Sevilla. Daar maakte hij in het begin van de wedstrijd een grote fout, die hij zelf ook weer herstelde. Verder was hij wel de uitblinker aan de kant van Rangers. In totaal had hij in die wedstrijd 21 balveroveringen.” Willaert is de afgelopen dagen wel iets opgevallen. “Iedereen ziet hem als een typische centrale verdediger, maar hij is bij Leicester City eigenlijk opgeleid als linksback. Daar speelde hij in het begin bij Rangers ook. Pas onder Giovanni van Bronckhorst is hij centraal gaan spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Willaert geeft hiermee aan dat Bassey een veelzijdige verdediger is voor Ajax, die op meerdere posities achterin en in meerdere systemen uit de voeten kan. “Bassey heeft veel snelheid en een goede voorzet. Zijn passing is goed, maar hij is vooral heel sterk in de duels. Die cijfers zijn enorm goed. Ik denk dat hij naast Jurriën Timber goed zou passen. En Timber is dan meer de voetballer.”

Door die laatste opmerking vraagt commentator Leo Driessen zich af of Bassey voetballend minder is dan bijvoorbeeld de vertrokken Lisandro Martínez. Willaert haakt daar op in. “Bassey is voetballend zeker goed, maar hij is aan de bal denk ik niet zo goed als Daley Blind of Martínez bijvoorbeeld. Naast Timber kan hij qua duelkracht wel iets brengen dat Timber niet echt heeft. Dus kopkracht, lengte, fysiek en pure snelheid.”