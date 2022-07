Preview met Unibet: Stoot Lewandowski Benzema gelijk van de troon?

Maandag, 18 juli 2022 om 19:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:00

Karim Benzema kwam afgelopen seizoen tot 27 doelpunten en veroverde daarmee de topscorerstitel in LaLiga. De Franse aanvaller van Real Madrid hoopt die titel komend seizoen te kunnen prolongeren, maar hij heeft er met Robert Lewandowski wel een geduchte concurrent bij. De Poolse topschutter, vorig seizoen goed voor 35 doelpunten in de Bundesliga, ruilde Bayern München namelijk in voor Barcelona. In samenwerking met Unibet kijkt Voetbalzone naar de grootste kanshebbers voor de eerste plaats in het topscorersklassement in de Spaanse competitie.

Lewandowski heeft dan eindelijk zijn droomtransfer naar Barcelona te pakken. Bayern wilde de 33-jarige spits uit Polen niet zomaar laten vertrekken, maar na lang onderhandelen bereikten alle betrokken partijen een akkoord over een transfersom van 45 miljoen euro plus 5 miljoen euro aan bonussen. Barcelona was overigens al tijden persoonlijk akkoord met Lewandowski, die voor liefst drie seizoenen tekende bij zijn nieuwe club. De man van 344 goals in 375 wedstrijden voor Bayern wil niets anders dan in het Camp Nou schitteren en wees andere grootmachten daarom af.

Benzema kan terugkijken op een van de meest succesvolle seizoenen uit zijn loopbaan. De inmiddels 34-jarige aanvaller had met 27 doelpunten namelijk een groot aandeel in de 35ste landstitel van Real in de clubgeschiedenis. Daarnaast schitterde de Fransman met maar liefst vijftien treffers ook in de Champions League, waardoor het miljardenbal wederom een prooi was voor De Koninklijke. Voor de zeer ervaren Benzema wacht nu de uitdaging om Lewandowski achter zich te houden in de strijd om de topscorerstitel in LaLiga komend seizoen.

Naast Lewandowski maakt Álvaro Morata zijn entree in LaLiga, al is het voor de 29-jarige aanvaller niet de eerste keer dat hij op de Spaanse velden te bewonderen zal zijn. Juventus weigerde deze zomer na een verhuurperiode van twee seizoenen de koopoptie van 35 miljoen euro te lichten, waardoor Morata bij Atlético Madrid aan het nieuwe seizoen begint. De eerder al aan Chelsea verhuurde spits kwam in zijn eerste periode bij los Colchoneros tot 22 doelpunten in 61 wedstrijden. Morata liet Juventus achter met 59 treffers in 185 optredens.

