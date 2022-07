Feyenoord zet vol in op komst van Mexicaanse spits Giménez

Maandag, 18 juli 2022 om 19:20 • Wessel Antes • Laatste update: 19:32

Feyenoord is concreet in de markt voor de 21-jarige Santiago Giménez, zo meldt 1908.nl maandagavond. De Mexicaanse spits ligt bij Cruz Azul nog vast tot medio 2023. Feyenoord volgt Giménez al een behoorlijke periode en wil deze transferperiode definitief toeslaan. Giménez speelde vier interlands voor Mexico, waarin hij twee doelpunten maakte.

Het lijkt een ideale stap voor zowel Feyenoord als Giménez te zijn. De spits denkt klaar te zijn voor een avontuur in Europa. Feyenoord heeft na het vertrek op huurbasis van zowel Róbert Bozenik als Naoufal Bannis enkel nog Danilo over voor de spitspositie. Arne Slot benadrukte de afgelopen weken meermaals dat hij er minimaal een spits bij wil hebben. Een goede concurrent voor Danilo is wat Slot betreft absolute noodzaak. Giménez heeft naast de Mexicaanse nationaliteit ook een Argentijns paspoort in bezit.

Algemeen directeur Dennis te Kloese kwam afgelopen weekend eerder terug van vakantie. Te Kloese neemt deze transferperiode de taken van de zieke technisch directeur Frank Arnesen over. Hij was voor een korte periode op vakantie en is nu zelfs nog eerder teruggekomen om te werken aan inkomende transfers, zo meldde 1908.nl zondagavond al. De komst van Giménez lijkt daar bij te behoren.

In de zomer van 2017 kreeg Giménez zijn eerste profcontract aangeboden bij Cruz Azul. Vanaf het seizoen 2020/21 kreeg hij een basisplek in de spitspositie. Tot dusver speelde Giménez 102 officiële wedstrijden voor Cruz Azul, waarin hij 17 keer scoorde en 11 assist gaf. De spits staat in eigen land bekend als een veelbelovende spits, die koelbloedig voor het doel is. Giménez is 1,83m lang en debuteerde vorig jaar in oktober voor de nationale ploeg van Mexico. Op de website Transfermarkt.com wordt zijn marktwaarde ingeschat op 4 miljoen euro.