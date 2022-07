Ten Hag onthult nieuwe informatie inzake toekomst Ronaldo

Maandag, 18 juli 2022 om 18:56 • Wessel Antes

Erik ten Hag heeft er nog altijd vertrouwen in dat Cristiano Ronaldo komend seizoen voor Manchester United speelt. Waar Ronaldo maandag nog hevig in verband werd gebracht met een transfer naar Atlético Madrid, ziet de manager van United hem nog steeds graag aansluiten. In gesprek met ESPN onthult Ten Hag een optie in het contract van de Portugees.

Volgens Ten Hag heeft Ronaldo zijn vertrekwens niet persoonlijk kenbaar gemaakt. De Nederlander benadrukt wederom dat Ronaldo ontbreekt vanwege privé-omstandigheden. De 37-jarige sterspeler is niet met de selectie van United afgereisd naar Australië. “Ik ben goed geïnformeerd. Hij heeft ook een optie om zijn contract te verlengen tot 2024. Hij is aan het trainen. Ik denk dat we allemaal weten dat Ronaldo een topprofessional is en dat hij fit zal zijn. Dat is de laatste zorg die ik heb”, aldus Ten Hag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Hag geeft verder aan dat hij denkt dat Ronaldo wel degelijk past in zijn spelopvatting. In de Engelse media werd daar in de afgelopen weken regelmatig aan getwijfeld. “Ik denk dat Cristiano in staat is om vroeg druk te zetten. In zijn carrière heeft hij alles laten zien. Ik heb mijn eis gesteld. We willen op een bepaalde manier spelen. Een topspeler kan zijn steentje bijdragen. De spelers bepalen de manier waarop je speelt. Vooral spelers die doelpunten maken, omdat ze enorm belangrijk zijn voor een team. Je bouwt je team om hen heen.”

Ten Hag heeft met The Red Devils nog vier oefenwedstrijden voor de boeg voordat de Premier League van start gaat. Dinsdag speelt United om 12.10 uur een oefenwedstrijd tegen Crystal Palace. Aanstaande zaterdag staat om 11.45 uur een duel tegen Aston Villa op het programma. Het weekend daarna spelen de Engelsen eerst op zaterdag tegen Atlético Madrid, waarna er op zondag voor het laatst wordt geoefend tegen Rayo Vallecano. United start de competitie op 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.