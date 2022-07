Ryan Gravenberch ziet concurrent wegvallen bij Bayern München

Maandag, 18 juli 2022 om 18:09 • Wessel Antes • Laatste update: 18:13

Leon Goretzka zal vanwege een knieblessure de komende twee maanden niet beschikbaar zijn voor Bayern München, zo meldt het Duitse SPORT1 maandagmiddag. Goretzka gaat in ieder geval niet mee op trainingskamp naar de Verenigde Staten, maar lijkt ook een groot gedeelte van de seizoenstart te moeten missen.

Hoewel Bayern zelf nog geen precieze hersteltijd heeft aangegeven via de officiële kanalen, meldt het Duitse medium dat Goretzka er minimaal zes tot acht weken uitligt. De Duitser werd laatst succesvol geopereerd aan zijn knie en moet nu gaan herstellen. De dynamische middenvelder lijkt in München de grootste concurrent van Ryan Gravenberch. Eerder werd bekend dat Marcel Sabitzer bij een goed bod mag vertrekken.

Gravenberch werd zaterdag tijdens de open dag van Bayern voor het eerst gepresenteerd aan het publiek in de Allianz Arena. Daarbij kwam hij zelf ook aan het woord. De middenvelder heeft vertrouwen in het aantal speelminuten dat hij gaat krijgen van Julian Nagelsmann. "Mijn besluit stond snel vast. Bayern is een van de grootste clubs ter wereld en voor mij de grootste. Als ik goede prestaties lever, dan zal ik spelen", aldus Gravenberch.

Regerend landskampioen Bayern opent het seizoen op 30 juli met een wedstrijd om de Duitse Supercup tegen RB Leipzig. Een week later gaat de Bundesliga van start. Bayern opent de competitie met een uitwedstrijd tegen de winnaar van de Europa League, Eintracht Frankfurt. Naast Gravenberch werden Noussair Mazraoui en Sadio Mané aangetrokken door Der Rekordmeister. De verwachting is dat ook Matthijs de Ligt zeer binnenkort zal aansluiten bij de Europese grootmacht.