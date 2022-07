Feyenoord stuurt Bannis voor derde keer de Keuken Kampioen Divisie in

Maandag, 18 juli 2022 om 17:30 • Wessel Antes • Laatste update: 17:33

Naoufal Bannis speelt in het aankomende seizoen voor FC Eindhoven, zo maakt Feyenoord maandag bekend via de officiële kanalen. De 20-jarige spits wordt alweer voor de derde keer uitgeleend aan een club in de Keuken Kampioen Divisie. Bannis staat in Rotterdam nog onder contract tot medio 2024.

Wel is het de eerste keer dat Bannis een volledig seizoen wordt uitgeleend. In het afgelopen half jaar speelde Bannis op huurbasis voor NAC Breda. In vijftien wedstrijden scoorde de aanvaller zeven keer. In het seizoen 2020/21 wist Bannis in zeventien wedstrijden voor FC Dordrecht vijf keer te scoren. Daarnaast gaf hij 3 assists. In de jeugd van Feyenoord stond Bannis te boek als een groot talent, maar tot op heden heeft hij zijn potentie in de hoofdmacht nog niet kunnen inlossen.

Met het vertrek van Bannis verliest Arne Slot opnieuw een optie in de spitspositie. Vorige week verhuurde Feyenoord Róbert Bozenik aan het Portugese Boavista. Daarmee is Danilo Pereira momenteel de enige volwaardige spits in de selectie van de Rotterdammers. Opvallend genoeg heeft Slot de jeugdige spits Nesto Groen niet meegenomen voor het mini-trainingskamp in De Lutte. In de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg speelde de 17-jarige Groen een prima tweede helft.

Huurdeal Cole Bassett

Naast de huurdeal van Bannis meldde 1908.nl maandag een teleurstelling voor zowel Feyenoord als Fortuna Sittard. Feyenoord had Bassett graag op huurbasis bij Fortuna wat meer ervaring laten opdoen in de Eredivisie. Het doorgaans goed ingevoerde medium meldt echter dat dit niet mogelijk is. De regelgeving van deze constructie is begin deze maand aangepast, waardoor een doorverhuur een lastiger verhaal is geworden. Bassett was daarom zondag nog aanwezig tijdens de open dag van Feyenoord en zal in het komende seizoen hoogstwaarschijnlijk gewoon in Rotterdam blijven spelen.