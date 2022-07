Ten Hag geeft Man United-fans hoop met lofzang op ‘strijder’ Martínez

Maandag, 18 juli 2022 om 17:11 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:54

Erik ten Hag is zeer gelukkig met de hernieuwde samenwerking met Lisandro Martínez, ditmaal bij Manchester United. De manager van the Red Devils is in een interview op het clubkanaal vol lof over de Argentijnse verdediger, die voor 57,37 miljoen euro werd overgenomen van Ajax, een bedrag dat door bonussen nog eens met 10 miljoen euro kan oplopen. Ten Hag neemt Martínez overigens niet meer richting Australië voor de tour die Manchester United daar binnenkort gaat maken.

"Lisandro is een strijder en ik verwacht dat de supporters van Manchester United hem op handen zullen dragen", zo kijkt Ten Hag met veel optimisme naar de beginperiode van Martínez in de Premier League. "Hij heeft een goede houding en een echte vechtersmentaliteit. Lisandro legt altijd een hoop agressiviteit in zijn spel, maar dan wel op een goede manier. En ik denk dat we dat ook zeker nodig hebben." Om er gelijk aan toe te voegen: "Maar het is ook een speler met voetballende kwaliteiten, een linkspoot die wel wat kan met een bal."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ten Hag verwacht dat Martínez gaat profiteren van het feit dat hij door hun gezamenlijke periode bij Ajax weet wat de trainer van hem verwacht. "Ik denk dat zoiets belangrijk is, jazeker", aldus de Nederlandse coach in Engelse dienst, die erop vertrouwt dat de miljoenenaankoop klaar is voor de Premier League. "Er wordt hier altijd met een hoge intensiteit gespeeld, met daarnaast heel veel persoonlijke duels. Dan komen spelers met een echte vechtersmentaliteit heel goed van pas. Daarnaast is Lisandro op de hoogte van enkele ideeën van mij op voetbalgebied. Dat is zeker een voordeel, ja. Maar hij moet zich wel eerst aanpassen aan een nieuwe club en een nieuwe land. Een hoop dingen zullen anders zijn voor hem", geeft Ten Hag mee aan de verdediger.

De Australische voorbereidingstour van Manchester United komt wel nog te vroeg voor Martínez en de onlangs aangetrokken Christian Eriksen. "Dat is helaas niet mogelijk. Want op het moment dat ze hier arriveren, vliegen wij alweer terug. Dus dat zou niet logisch zijn. Maar we kunnen niet wachten om ze op te nemen in de selectie, de supporters kijken ook reikhalzend uit naar hun komst. Voor een manager is het elk jaar hetzelfde: je wil je selectie zo snel mogelijk compleet hebben. Maar dat geldt ook voor de fans, die kijken ook uit naar nieuwe spelers en de samenstelling van de nieuwe selectie. Ze willen zien wat de aankopen kunnen toevoegen en hoe ze zichzelf kunnen identificeren met deze spelers", aldus Ten Hag.