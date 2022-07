Voormalig toptalent mag vertrekken bij Barça en staat voor opvallende move

Maandag, 18 juli 2022 om 17:00 • Wessel Antes

Riqui Puig gaat mogelijk aan de slag bij FC Andorra, zo meldt het Spaanse Mundo Deportivo maandag. Puig stond een aantal jaar geleden te boek als een groot talent bij Barcelona, maar lijkt nu te vertrekken naar de Segunda División. De Catalaanse club geeft de 22-jarige middenvelder deze zomer de ruimte om een nieuwe uitdaging te vinden. Puig ligt nog vast tot medio 2023.

FC Andorra wil volgens het Spaanse medium een poging wagen voor Puig omdat het heeft gehoord dat de Spanjaard per se in zijn thuisland wil blijven spelen. Trainer Eder Sarabia heeft al laten weten dat hij openstaat voor de komst van Puig. “Als Puig lekker wil voetballen pak ik de fiets, ga ik naar Barcelona en neem ik hem mee naar Andorra.” Xavi nam Puig niet mee op trainingskamp naar de Verenigde Staten en geeft hem de kans op zoek te gaan naar een nieuwe club.

FC Andorra is toevalligerwijs de club van Gerard Piqué. De centrale verdediger is sinds 2018 eigenaar van Andorra. Vorig seizoen promoveerde Andorra voor het eerst in de geschiedenis naar het tweede niveau van Spanje. Andorra heeft ook een Nederlander onder contract staan. Hector Hevel, een jeugdproduct van ADO Den Haag, speelt sinds 2020 voor de club. In het afgelopen seizoen had de aanvallende middenvelder een belangrijke rol in de promotie, met zes doelpunten en drie assists in dertig wedstrijden.

Puig debuteerde in 2018 in de hoofdmacht van Barcelona. Sindsdien speelde hij 56 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 2 keer scoorde en 3 assists gaf. In het afgelopen seizoen kwam Puig slechts 544 minuten in actie in alle competities. Naast Puig lijkt ook Óscar Mingueza te mogen vertrekken uit Camp Nou. Ook hij werd niet meegenomen naar Amerika, waar Barcelona woensdagnacht om 02.30 uur oefent tegen Juventus.