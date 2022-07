Reden voor absentie van Hendrix in Feyenoord-selectie lijkt bekend

Maandag, 18 juli 2022 om 16:35 • Rian Rosendaal

Jorrit Hendrix lijkt alweer op weg naar de uitgang bij Feyenoord. 1908.nl meldt maandag op basis van diverse bronnen namelijk dat de middenvelder van trainer Arne Slot mag uitkijken naar een andere club. De van Spartak Moskou gehuurde Hendrix staat naar verluidt 'hoog op de verlanglijst' van FC Twente en Royal Antwerp, al wil hij zelf niet zomaar vertrekken uit Rotterdam-Zuid.

Hendrix kreeg onlangs van Slot te horen dat hij de gelegenheid krijgt om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. De gehuurde middenvelder wordt door de trainer van Feyenoord dan ook niet meegenomen naar De Lutte voor een trainingskamp. Hendrix deed zaterdag als linksback nog mee in de met 0-4 verloren oefenwedstrijd tegen het Belgische Union Sint-Gillis. Hij had tevens een basisplaats in de vriendschappelijke ontmoetingen met FC Kopenhagen (0-7 nederlaag) en RB Salzburg (1-2 overwinning).

De 27-jarige middenvelder kwam in januari binnen bij Feyenoord, dat met het bestuur van Spartak een huurovereenkomst afsloot voor anderhalf jaar. Daarbij werd tevens een optie tot koop bedongen voor Hendrix, die in Rusland vastligt tot medio 2024. Het lijkt er nu echter op dat de toekomst van de voormalig PSV'er buiten Rotterdam ligt. Hendrix sloot zijn eerste halfjaar bij Feyenoord af met veertien wedstrijden.

Mede door het vertrek van Tyrell Malacia naar Manchester United werd Hendrix in de afgelopen twee oefenwedstrijden op de linksbackpositie van Feyenoord geposteerd. Slot liet op de Open Dag echter weten dat de middenvelder niet de beoogde nieuwe linksback is en dat er in verdedigend opzicht wordt gekeken naar eventuele versterkingen voor aankomend seizoen.