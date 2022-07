Van Nistelrooij benoemt voordeel na loodzware loting voor PSV

Maandag, 18 juli 2022 om 16:27 • Wessel Antes • Laatste update: 16:50

Ruud van Nistelrooij weet na maandagmiddag dat zijn elftal flink aan de bak zal moeten in de derde voorronde van de Champions League. PSV werd tijdens de loting gekoppeld aan AS Monaco. De hoofdtrainer van de Eindhovenaren denkt dat PSV de zwaarst mogelijke loting heeft getroffen, maar reageert via de officiële kanalen ook met een positieve noot omdat de return in Eindhoven is.

“Het is duidelijk dat dit de zwaarste uit de loting was. Maar dit is wat het is. We gaan ons erop voorbereiden. Monaco is een goede ploeg, die in de top van Frankrijk speelt. Ze hebben goede, technisch vaardige, sterke en atletische spelers”, aldus Van Nistelrooij. PSV had in deze voorronde ook kunnen loten tegen Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, FC Midtjylland en AEK Larnaca.

Toch ziet Van Nistelrooij een duidelijk voordeel in het tweeluik. “Ik denk dat het een voordeel is dat je thuis kunt afsluiten. Uit moet je top zijn door een goed resultaat te halen. En dan thuis de beslissing. Zeker met ons publiek is dat een voordeel. Dit soort wedstrijden, tegen zo'n aansprekende tegenstander, heb je alleen maar zin in.” PSV speelt de uitwedstrijd in Monaco op dinsdag 2 augustus. De return in Eindhoven volgt een week later op 9 augustus. De precieze tijdstippen zijn momenteel nog niet bekend.

Dinsdagavond speelt PSV om 20.00 uur een oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven. Aanstaande zaterdag staat om 18.00 uur een oefenduel tegen Real Betis op het programma. Een week later spelen de Eindhovenaren de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, uit bij Ajax. Daarna zal de focus volledig komen te liggen op het tweeluik met Monaco. De Fransen zagen met het vertrek van Aurélien Tchouaméni naar Real Madrid een geweldige speler vertrekken, maar hebben met namen als Wissam Ben Yedder, Aleksandr Golovin en Benoît Badiashile nog steeds een ijzersterke selectie staan.