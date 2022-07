‘Overmars wilde me ook al terughalen naar Ajax, dus dit komt mooi uit’

Maandag, 18 juli 2022 om 15:51 • Guy Habets • Laatste update: 15:54

Toby Alderweireld heeft een contract getekend bij Royal Antwerp, maar had in de afgelopen jaren ook zomaar terug kunnen keren bij Ajax. Volgens de Belgische verdediger polste Marc Overmars, die directeur voetbalzaken was in Amsterdam, meermaals bij Alderweireld of hij trek had in een terugkeer.

Maandag werd Alderweireld op de Bosuil gepresenteerd als nieuwste aanwinst van het Antwerp van trainer Mark van Bommel en directeur Overmars. Tijdens de persconferentie werd hem gevraagd naar zijn band met de technische man en toen onthulde de Belg dat ze elkaar de afgelopen jaren vaak spraken. "Hij wilde me voorheen ook al terug naar Ajax halen", valt te lezen in de Gazet van Antwerpen. "Dit kwam dus mooi uit. Ook met Van Bommel heb ik gesproken, hij liet blijken dat hij me graag wilde hebben."

De mandekker uit Wilrijk zal bij Antwerp zijn loopbaan af gaan sluiten. Op 33-jarige leeftijd ziet Alderweireld zichzelf namelijk niet later nóg een transfer maken. "Het is gewoon heel mooi dat ik na achttien jaar in het buitenland eindelijk deze stap kan zetten. Ik had tegenover de mensen van mijn vorige club eerlijk mijn verhaal gedaan waarom ik terug wilde keren naar Antwerpen en ik ben Al-Duhail erg dankbaar dat ze mee wilden werken. Ook waardeer ik natuurlijk de inspanning van Antwerp om me te halen. Ik denk dat dit mijn laatste club gaat zijn."

Achttien jaar geleden verliet Alderweireld de veilige omgeving bij zijn Germinal Beerschot om naar Ajax te gaan, waar hij in 2009 debuteerde voor de hoofdmacht. Na vijf succesvolle jaren werd hij weggekocht door Atlético Madrid en vervolgens maakte hij een voetbalreis langs Southampton, Tottenham Hotspur en dus Al-Duhail. In al die jaren werd vaak geschreven dat Alderweireld weleens terug zou kunnen keren in Amsterdam en Overmars had dat dus graag bewerkstelligd, maar het is er niet van gekomen.