Boëtius maakt na halfuur in oefenduel ook trainingskamp Feyenoord mee

Maandag, 18 juli 2022 om 15:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:14

Jean-Paul Boëtius gaat met Feyenoord deze week op trainingskamp naar De Lutte, zo maakt de Rotterdamse club maandag officieel wereldkundig. De vleugelaanvaller, die clubloos is en bij zijn oude club zijn conditie voorlopig op pijl houdt, maakt deel uit van de 24-koppige selectie van trainer Arne Slot. Boëtius zelf ziet een derde verbintenis bij Feyenoord wel zitten, zo wist De Telegraaf zondag te melden. Slot zou op voorhand in ieder geval niets uitsluiten.

De inmiddels 28-jarige Boëtius deed zaterdagmiddag een half uur mee tijdens de pijnlijke 0-4 oefennederlaag van Feyenoord tegen Union Sint-Gillis. Eerder gaf de aanvallende middenvelder annex buitenspeler nog aan het liefst bij een club uit de Premier League te tekenen. ''Of dat gaat gebeuren, zien we wel. Maar dat is nog steeds dé droom'', aldus Boëtius tegenover RTV Rijnmond.. Inmiddels is Feyenoord dus ook een optie voor de buitenspeler.

Boëtius maakte in 2012 bij Feyenoord zijn debuut als profvoetballer. Drie jaar later vertrok hij voor twee miljoen naar FC Basel. Na een mislukt avontuur in Zwitserland keerde Boëtius in 2017 terug in De Kuip. Zijn tweede periode bij Feyenoord werd echter geen succes. Toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst zette Boëtius zelfs uit de selectie. Tot dusver speelde Boëtius 136 officiële wedstrijden voor Feyenoord, waarin hij 26 keer scoorde en hetzelfde aantal assists gaf.

De selectie van Feyenoord zal in drie dagen tijd vijf trainingen afwerken in De Lutte, ondanks het feit dat Nederland momenteel te maken heeft met een hittegolf. De oefensessie van maandagavond is achter gesloten deuren. Dinsdag zijn de supporters van Feyenoord wel in staat om de training van de Rotterdammers van dichtbij mee te maken. Mats Wieffer blijft overigens in Rotterdam om verder te herstellen van zijn blessure. Slot kan daarnaast ook niet beschikken over Jorrit Hendrix en Mike Kleijn vanwege lichte klachten. Feyenoord speelt zondag in De Kuip tegen Olympique Lyon, om de oefencampagne drie dagen later af te sluiten op Varkenoord met een wedstrijd tegen NAC Breda.

De volledige Feyenoord-selectie voor het trainingskamp in De Lutte:

Doel: Justin Bijlow, Ofir Marciano, Thijs Jansen, Tein Troost

Verdediging: Marcus Pedersen, Lutsharel Geertruida, Marcos Senesi, Gernot Trauner, Denzel Hall, Mimeirhel Benita, Quilindschy Hartman, Sem Valk

Middenveld: Fredrik Aursnes, Orkun Kökçü, Cole Bassett, Mark Diemers, Jens Toornstra, Noah Naujoks

Aanval: Alireza Jahanbakhsh, Danilo, Javairo Dilrosun, Patrik Wälemark, Mohamed Taabouni en Jean-Paul Boëtius.