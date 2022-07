‘Feyenoord weet voldoende en deelt jaar later alweer nieuw contract uit’

Maandag, 18 juli 2022 om 14:39 • Rian Rosendaal

Feyenoord wil het tot medio 2023 lopende contract van Thijs Jansen openbreken en verlengen, zo weet het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl maandag te melden op basis van enkele bronnen. Beide partijen naderen een akkoord over een nieuwe verbintenis, al is nog niet bekend wat de einddatum hiervan is. De twintigjarige Jansen kwam medio 2014 in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht en is inmiddels uitgegroeid tot derde doelman in Rotterdam-Zuid. Medio 2021 verlengde hij zijn contract in De Kuip met twee seizoenen.

De nog jonge en onervaren sluitpost, die nog niet debuteerde in de hoofdmacht, moet bij het eerste elftal van Feyenoord Justin Bijlow en Ofir Marciano normaal gesproken voor zich dulden. Desondanks krijgt hij van trainer Arne Slot de kans zich te bewijzen. Jansen kreeg van zijn coach speeltijd in de vriendschappelijke wedstrijden tegen FC Kopenhagen (0-7 nederlaag), RB Salzburg (1-2 overwinning) en Union Sint-Gillis (0-4 nederlaag). Tegen de Belgische opponent maakte hij enkele keren de gang naar het net, maar Jansen wist tevens een strafschop te keren.

Door de penalty te keren en een aantal andere goede reddingen voorkwam Jansen een grotere nederlaag van Feyenoord in het oefenduel van zaterdag. "Je doet waar je voor staat door die bal te pakken. Maar als je Feyenoord zijnde met 0-4 verliest is dat nooit goed natuurlijk", zei de doelman na afloop in gesprek met RTV Rijnmond. Jansen repte over een 'aardig optreden'. "Ik denk dat ik een aantal goede reddingen had. Er zijn een paar dingen die ik nog kan verbeteren. Bij de 0-3 moet ik de bal misschien anders verwerken. Ik wil mezelf altijd verbeteren, geen goals tegen krijgen. Daarvoor heb ik goede voorbeelden op de trainingen met Justin en Ofir." Jansen is vooral blij dat hij dagelijks op het trainingsveld staat met international Bijlow.

"Dat is top. We volgen hetzelfde pad, vanaf de jeugd doorgroeien naar Feyenoord 1. Hij heeft nu het Nederlands elftal gehaald. Daar kan je alleen maar van leren. Op trainingen kijk je veel naar hem, hoe hij alles doet. Sommige dingen probeer ik na te doen. Positie kiezen, hoe je klaar staat... En sommige dingen doe je op je eigen manier. Zo'n voorbeeld is top. Ik teken blind voor zijn carrière", aldus Jansen, die hoopt indruk te kunnen maken op Slot in de voorbereiding. "Ik ga ervoor om mezelf zo goed mogelijk te ontwikkelen en zo in het eerste elftal te komen." Jansen maakte afgelopen seizoen bijna wekelijks deel uit van de wedstrijdselectie van Feyenoord, al leidde dat nog niet tot speelminuten in de Eredivisie.