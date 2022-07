AZ en Twente kennen hun mogelijke tegenstanders in de Conference League

Maandag, 18 juli 2022 om 14:22 • Guy Habets • Laatste update: 14:34

AZ en FC Twente hebben meer duidelijkheid gekregen over de route die ze moeten afleggen om de groepsfase van de Conference League te halen. De loting in Nyon wees uit dat de Alkmaarders, mochten ze in de tweede voorronde met Tuzla City afrekenen, in ronde drie tegen Dundee United uitkomen. Twente staat al in de derde voorronde en ontmoet daarin Racing Union uit Luxemburg of FK Cucaricki uit Servië.

AZ treft komende donderdag het Bosnische Tuzla City in het AFAS Stadion en gaat een week later op bezoek in Bosnië. Als dat tweeluik overleefd wordt, is Dundee United de tegenstander in de derde voorronde. Die wedstrijden zullen op donderdag 4 en donderdag 11 augustus worden gespeeld. De eerste wedstrijd zal in Schotland gespeeld gaan worden en de return is dan vanzelfsprekend in het AFAS Stadion, mocht AZ de Bosniërs kloppen en de derde voorronde daadwerkelijk halen.

Dundee eindigde vorig seizoen als vierde in de Schotse Premiership, achter Celtic, Rangers en Heart of Midlothian. Daardoor mochten de bespelers van Tannadice Park in de derde ronde van de Conference League-voorronde instromen. De Schotse selectie van trainer Jack Ross kent met Charlie Mulgrew, Steven Fletcher en Tony Watt een aantal spelers die de nodige ervaring met zich meebrengen. Laatstgenoemde scoorde zelfs ooit namens Celtic in een Champions League-wedstrijd tegen Barcelona.

Twente stroomt dankzij de vierde plaats van het afgelopen Eredivisie-seizoen in de derde voorronde pas in en hoeft dus, in tegenstelling tot AZ, niet eerst een tweede voorronde te overleven. De Tukkers hebben bij de loting te horen gekregen dat ze tegen Racing Union of FK Cucaricki gaan spelen. Net als AZ spelen ze op donderdag 4 en donderdag 11 augustus en Twente zal de eerste wedstrijd thuis spelen. Een week later wordt er dan in Luxemburg of Servië gestreden om het ticket voor de play-offs.

Racing Union Luxembourg staat in de tweede voorronde van de Conference League omdat het de Luxemburgse beker won. Het werd zevende in de reguliere competitie, met achttien punten achterstand op landskampioen Dudelange. De club maakt zijn Europese debuut en speelt dus tegen FK Cucaricki, dat vorig seizoen derde werd in de Servische competitie. Het was de 'best of the rest', aangezien Rode Ster en Partizan Belgrado een straatlengte voor de rest van de teams eindigden.