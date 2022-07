Mislukte Ajax-deal was even weer thema voor Dost: ‘Wereld stortte toen in’

Maandag, 18 juli 2022 om 13:26 • Rian Rosendaal

Bas Dost heeft eerder dit jaar serieus overwogen om te stoppen als voetballer, zo onthult de zomeraanwinst van FC Utrecht in een uitgebreid interview met ESPN. De inmiddels 32-jarige aanvaller begaf zich in het begin van zijn loopbaan in een soortgelijke situatie, toen een transfer van sc Heerenveen naar Ajax op het laatste moment afketste. De inmiddels ervaren Dost, die ook voor FC Emmen had kunnen kiezen, besloot onlangs echter om voor een seizoen bij Utrecht te tekenen.

"De laatste keer dat ik dat gevoel had was in het eerste seizoen bij Heerenveen", blikt Dost op het trainingscomplex van Utrecht terug op de roerige jaargang 2010/11. "Toen ketste een transfer naar Ajax af en stortte voor mijn gevoel de hele wereld in. Maar ja, dat zijn andere leeftijden, dan ben je nog een jong pikkie. Dan weet je nog allemaal niet hoe dat gaat, dan stort je wereld in en denk je dat je hele leven voorbij is. Maar ik heb inmiddels een zoon op de wereld gezet en dan besef je dat er heel andere dingen zijn, die nog veel belangrijker zijn. Voetbal is heel belangrijk, maar als ik naar huis ga, ga ik naar huis. En weet ik hoeveel waarde dat heeft", aldus de boomlange spits.

Dost leek in de winterstop van het seizoen 2010/11 op weg naar Ajax, als opvolger van de naar Liverpool vertrokken Luis Suárez. De aanvaller vroeg een spoedarbitrage aan, nadat Heerenveen en Ajax geen overstemming konden bereiken over de voorwaarden van de transfer. Een akkoord bleef ondanks alle inspanningen definitief uit, al beweerde de zaakwaarnemer van Dost dat er enkele minuten voor het verstrijken van de transferdeadline een akkoord op tafel lag. Desondanks bleef de aanvaller bij Heerenveen, om anderhalf jaar later naar VfL Wolfsburg te vertrekken.

De transfervrij overgenomen spits is nu volledig gefocust op zijn terugkeer in de Eredivisie. Dost bespreekt het aantal doelpunten dat hij komend seizoen hoopt te maken voor zijn nieuwe werkgever. "Ik weet nog dat ik wegging bij Heerenveen (in 2012, red.), toen had ik dertig plus, dat was een heel aantal. Ik wil gewoon heel veel goals maken. En wat heel veel is, is in ieder geval boven de vijftien doelpunten, die wil ik zeker maken. En dan is het kijken hoeveel dat is. Maar het is allemaal afhankelijk van hoe het samen werkt. Want ik kan nog zoveel willen. Maar als ik geblesseerd ben, of het loopt niet met het team of ik bak er niks van, dan krijg je dat niet voor elkaar. Dus nogmaals: het komt niet aanwaaien, maar als alles klopt, dan denk ik dat ik heel veel doelpunten ga maken. Daar gaan we voor", zo besluit Dost.