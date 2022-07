Engelse media onthullen salaris van Lisandro Martínez bij Manchester United

Maandag, 18 juli 2022 om 12:52 • Guy Habets

Het salaris van Lisandro Martínez bij Manchester United is op straat komen te liggen. Engelse media maken massaal melding van het honorarium van de Argentijnse verdediger, die de komende vijf jaar ruim 140.000 euro per week gaat verdienen. Dat is bijna 7,4 miljoen euro per jaar.

In serieuzere media als The Telegraph, maar ook in boulevardkranten als The Sun, valt te lezen dat de van Ajax overgekomen verdediger een weeksalaris van 120.000 pond per week gaat verdienen. Omgerekend is dat dus iets meer dan 140.000 euro per week en uiteindelijk komt dat uit op een salaris van bijna 7,4 miljoen euro per jaar. Daarmee wordt Martínez zeker geen grootverdiener bij United. Hij valt met zijn salaris in de middenklasse bij de Engelse topclub, want spelers als Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Bruno Fernandes en Harry Maguire verdienen veel meer.

Martínez is nog niet officieel gepresenteerd door Man United, dat wel samen met Ajax al melding maakte van een akkoord over de transfersom. De Argentijn moet nog aan een werkvergunning voor het Verenigd Koninkrijk zien te komen én heeft nog een medische keuring op de planning staan. Daarna zal hij voor vijf jaar gaan tekenen op Old Trafford. Het is ook nog niet duidelijk met welk rugnummer de mandekker zal gaan spelen. Bij Ajax droeg hij rugnummer 21 en dat is na het vertrek van Edinson Cavani nu weer vrij.

Ajax zal een torenhoog bedrag over gaan houden aan de verkoop van Martínez, die in 2019 nog voor zeven miljoen euro werd overgenomen van Defensa y Justicia. United telt namelijk een vast bedrag van ruim 57 miljoen euro neer en door bonussen kan die som nog oplopen tot ruim 67 miljoen euro. Daarmee wordt de Argentijn met stip één van de duurdere verdedigers die aangetrokken is door een Premier League-club. Ajax ontving voor twee spelers meer geld dan voor Martínez: Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt leverden allebei 85 miljoen euro op.

Martínez kwam in de afgelopen drie seizoenen tot 74 competitiewedstrijden en 6 doelpunten in het shirt van Ajax. Ook verdiende hij tijdens zijn dienstverband in de Johan Cruijff Arena zijn debuut in de nationale ploeg van Argentinië. Bij Manchester United is hij na het aantrekken van Tyrell Malacia en Christian Eriksen de derde grote aanwinst voor Ten Hag. Zijn officiële debuut volgt wellicht op 7 augustus, als het nieuwe seizoen in de Premier League begint met een thuiswedstrijd tegen Brighton & Hove Albion.