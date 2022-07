Bayern München heeft De Ligt binnen en evenaart recordbedrag uit 2019

Dinsdag, 19 juli 2022 om 18:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:10

Matthijs de Ligt is speler van Bayern München, zo brengt de Duitse grootmacht naar buiten via de officiële kanalen. De 22-jarige centrumverdediger zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2027 in de Allianz Arena, nadat hij de medische keuring zonder problemen had doorstaan. Bayern betaalt inclusief bonussen naar verluidt tachtig miljoen euro aan Juventus, waar het contract van De Ligt doorliep tot de zomer van 2024. De mandekker gaat bij Bayern een jaarsalaris van circa acht miljoen euro plus bonussen opstrijken.

De Ligt is al sinds zijn jeugdjaren fan van Bayern en sloeg daarom onder meer concrete interesse van Chelsea in de wind. Het grote obstakel in de overgang van de verdediger naar Beieren bleek tot voor kort de transfersom. Juventus wilde zijn oogappel voor niet minder dan het maximale laten gaan en Bayern beschikte voor afgelopen zaterdag nog niet over voldoende financiële middelen. Dat veranderde door de verkoop van Robert Lewandowski aan Barcelona voor 45 miljoen euro, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot 50 miljoen euro. Hierdoor kon men wel voldoen aan de vraagprijs van Juventus.

Op de website van zijn nieuwe club spreekt De Ligt zijn blijdschap over de transfer uit. "Ik ben zeer gelukkig dat ik nu speler van deze grote club ben. Bayern is de succesvolste club uit Duitsland, één van de succesvolste clubs in Europa en ook van de wereld. Ik proefde vanaf het begin dat de clubleiding en de trainers mij graag wilden hebben en dat heeft mij overtuigd om hier te komen spelen. Bovendien is Bayern een vooruitstrevende club met grote doelen. Ik ben heel blij dat ik nu onderdeel van de geschiedenis van deze club uit ga maken."

Door het vertrek van Giorgio Chiellini en het feit dat Leonardo Bonucci reeds 35 is, wilde Juventus graag langer door met De Ligt, die echter kiest voor een nieuw avontuur bij Bayern. De Oranje-international kwam in drie seizoenen tijd in Turijn tot 117 wedstrijden in alle competities namens La Vecchia Signora. De Ligt veroverde in zijn Italiaanse periode eenmaal de landstitel, de Coppa Italia en de Supercup. Juventus maakte in 2019 85 miljoen euro over naar Ajax en de grootmacht verkoopt de jonge verdediger nu dus voor een iets lager bedrag aan Bayern.

De Ligt is de vierde aanwinst van Bayern voor het aankomende seizoen. Trainer Julian Nagelsmann voegde in een eerder stadium Sadio Mané, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui toe aan zijn selectie. Der Rekordmeister heeft deze zomer inclusief De Ligt circa 130 miljoen euro gespendeerd aan nieuwe spelers. De van Juventus afkomstige verdediger is door de transfersom van tachtig miljoen euro de duurste aankoop van Bayern, al moet hij die status wel delen met Lucas Hernández. Voor de veelzijdige Fransman werd in 2019 ook tachtig miljoen euro neergelegd.