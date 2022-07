PSV kent eerste horde op weg naar de groepsfase van de Champions League

Maandag, 18 juli 2022 om 12:13 • Guy Habets • Laatste update: 13:06

AS Monaco wordt de tegenstander van PSV in de derde voorronde van de Champions League. Dat heeft de loting in Nyon uitgewezen. Op 2 of 3 augustus wordt de heenwedstrijd in het Stade Louis II gespeeld, waarna de return op 9 augustus in Eindhoven plaats zal vinden. Mocht de formatie van trainer Ruud van Nistelrooij het tweeluik winnen, dan komt het in de play-offs terecht en is het heel dicht bij de groepsfase van het miljardenbal.

De Monegasken zijn geen onbekenden van PSV, want vorig seizoen ontmoetten de twee ploegen elkaar ook al. Toen werd het in het kader van de groepsfase van de Europa League 1-2 voor Monaco in het Philips Stadion en werd de terugwedstrijd in het ministaatje met 0-0 gelijk gespeeld. Bij Monaco staan twee Nederlanders onder contract met Anthony Musaba en Myron Boadu. Laatstgenoemde scoorde in oktober van het afgelopen jaar nog tegen PSV.

Vorig seizoen stroomde het PSV van voormalig oefenmeester Roger Schmidt in de tweede voorronde van de Champions League in en geraakte het via overwinningen op Galatasaray en FC Midtjylland tot in de play-offs, waarin het van Benfica verloor. Dit jaar krijgen de Eindhovenaren onder Van Nistelrooij een nieuwe kans en mogen ze zelfs een ronde later instromen. Op dinsdag 2 of woensdag 3 augustus zal de derde voorronde worden afgetrapt in Monaco, waarna de return op dinsdag 9 augustus in het Philips Stadion plaats zal vinden.

Mocht PSV dat tweeluik overleven, komt het in de play-offs om plaatsing voor de groepsfase van de Champions League terecht. Die worden op 16/17 en 23/24 augustus gespeeld. Mochten de Eindhovenaren uitgeschakeld worden in de derde voorronde, dan stromen ze in de groepsfase van de Europa League in. Een play-offronde is dan dus niet nodig. Ook als PSV de derde voorronde van de Champions League overleeft en dan in de play-offs verliest, is groepsfase Europa League het vangnet.

Volledige loting derde voorronde Champions League:

AS Monaco (Fra) – PSV

Dinamo Kiev (Oek)/Fenerbahçe (Tur) - Sturm Graz (Oos)

Union Sint-Gillis (Bel) - Rangers (Sch)

Benfica (Por) - FC Midtjylland (Den)/AEK Larnaca (Cyp)