Shakhtar wil oorlogsregeling aan banden leggen en eist miljoenen van FIFA

Maandag, 18 juli 2022 om 11:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:55

Shakhtar Donetsk heeft de FIFA voor het internationaal sporttribunaal (CAS) gedaagd vanwege de buitengewone transfermarkt. De Oekraïense club voelt zich onrechtmatig benadeeld door het besluit om de tijdelijke oorlogsregeling met een jaar te verlengen en eist daarom onder meer een compensatie van 50 miljoen euro van de wereldvoetbalbond. Shakhtar is van mening dat het geen eerlijke kans heeft gekregen om zijn buitenlandse spelers te slijten; bovendien wil de club dat het CAS pertinent een streep zet door de oorlogsregeling.

In maart maakte de FIFA al maatregelen bekend ter bescherming van buitenlandse spelers in Rusland en Oekraïne. Zij konden hun contract vanwege de oorlogssituatie bevriezen tot 30 juni 2022 om zich tot die dag transfervrij te voegen bij een nieuwe club. Vlak voor het verstrijken van de deadline - op 21 juni - besloot de wereldvoetbalbond echter om de regeling met een jaar te verlengen. Dat betekende dat Russische en Oekraïense clubs net iets meer dan een week hadden om buitenlandse spelers te verkopen, voordat ze weer voor een jaar gratis ingelijfd konden worden.

Dat is bij Shakhtar in het verkeerde keelgat geschoten. In een brief geadresseerd aan FIFA-president Gianni Infantino (ingezien door The Athletic) schrijft algemeen directeur Sergei Palkin: "Vanwege de beslissing van de FIFA is Shakhtar de kans ontnomen om vier buitenlandse spelers voor een totaal van 50 miljoen euro te verkopen." Daarop voegde de bestuurder toe de bond voor het internationaal sporttribunaal te zullen slepen als er geen oplossing gevonden zou worden. Die aanklacht is nu realiteit geworden.

Buiten de miljoenencompensatie eist Shakhtar dat de oorlogsregeling van de FIFA opgeschort wordt. Palkin vertelt The Athletic dat de buitengewone transfermarkt veel verder reikt dan alleen clubs op Russisch en Oekraïens grondgebied. Volgens Palkin wordt het onmogelijk om resterende vergoedingen te betalen aan crediteuren, omdat er niet verkocht kan worden. "Hoe is het mogelijk dat ik slechts een week krijg om deals te sluiten voor véértien buitenlandse spelers?". aldus de bestuurder. "Wanneer je onderhandelt met clubs, spelers en zaakwaarnemers, is dat technisch en fysiek onmogelijk."

Palkin, die wel David Neres voor 15,3 miljoen euro naar Benfica zag vertrekken, haalt de voorbeelden van Manor Solomon en Tetê aan. Het duo kon naar respectievelijk Fulham en Olympique Lyon; beide clubs zetten echter in op een 'gratis' huurcontract nadat FIFA de verlenging bekend had gemaakt. "Binnen twee dagen na die beslissing verloren we deals ter waarde van 26 miljoen euro", blikt Palkin terug. "Alle clubs zeiden: 'Dankjewel, de FIFA helpt ons, we nemen deze spelers wel gratis'."

Hoewel Palkin claimt dat de FIFA nooit heeft gereageerd op brieven vanuit de Oekraiënse voetbalvertegenwoordiging, spreekt de wereldvoetbalbond dit zelf tegen. Een woordvoerder beweert dat de FIFA 'regelmatig in contact staat met belangrijke stakeholders in zowel het Oekraiënse als mondiale voetbal'. Op de vraag om welke stakeholders dat gaat, wil de FIFA geen vooralsnog antwoord geven. Palkin zegt tot slot dat al het benodigde papierwerk voor de aanklacht op 15 augustus binnen zal zijn bij het CAS, maar hoopt tot een gezamenlijke oplossing te kunnen komen met de FIFA.