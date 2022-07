Barcelona zoekt naar nog meer vers bloed en start gesprekken met Chelsea

Maandag, 18 juli 2022 om 10:51 • Guy Habets

Barcelona is nog steeds op zoek naar versterkingen en heeft ook in de achterhoede behoefte aan vers bloed. De Catalanen hebben daarvoor César Azpilicueta op het oog, zo meldt de Mundo Deportivo. De multifunctionele stopper van Chelsea kan voor een laag bedrag de overstap naar Camp Nou maken.

Andreas Christensen werd eerder al transfervrij opgepikt bij Chelsea, maar de beleidsbepalers van Barça willen doorpakken. Technisch directeur Mateu Alemany en Jordi Cruijff, zijn adviseur, zijn druk bezig en MD weet dat er een 'definitief offensief' is ingezet om ook Azpilicueta naar Catalonië te halen. Het uitgebrachte bod bedraagt ongeveer drie miljoen euro. De 32-jarige Bask ligt nog maar een jaar vast op Stamford Bridge en Chelsea zou geneigd zijn om genoegen te nemen met een bescheiden transfersom.

Dan moet de Londense club wel eerst een vervanger binnengehaald hebben en dat is nog niet gebeurd. De onderhandelingen met Chelsea over Azpilicueta moeten los gezien worden van de interesse die Barcelona heeft in Marcos Alonso. De Spanjaard zou ook naar Camp Nou kunnen verkassen, maar die deal zal apart worden besproken. Een akkoord is daar ook een stuk verder weg dan in het geval-Azpilicueta, die de vijfde zomeraanwinst van Barça zou kunnen worden. Eerder kwamen Franck Kessié, de al eerder genoemde Christensen, Raphinha en Robert Lewandowski al over.

Azpilicueta doorliep de jeugdopleiding van Osasuna, de club uit zijn geboortestad Pamplona. Nadat de verdediger doorbrak in het eerste elftal en daar een prima indruk maakte, kocht Olympique Marseille hem voor zes miljoen euro. Twee seizoenen later was Chelsea al overtuigd en betaalde het bijna negen miljoen voor de Bask. Die transfer vond plaats in 2012 en in de tien jaren die daarop volgden kwam Azpilicueta in het shirt van the Blues tot meer dan 400 officiële wedstrijden.